Då hålls premiären för nya ungdomsserien i Jönköping • Skapad av Filippa från Habo

För fem år sedan fick Filippa Hugosson stort genomslag med sin novellfilm ”Bara lilla jag” som handlar om en flicka som har anorexia. Filmen har drygt 1,3 miljoner visningar på Youtube.

Novellfilmen var en del av Filippa Hugossons examensarbete på estetprogrammet vid Per Brahe-gymnasiet i Jönköping.

Nu är det dags för 23-åringens nästa stora satsning: ungdomsserien ”Not Too Young” som huvudsakligen utspelar sig på just Per Brahe-gymnasiet.

Idén till serien kom från Jönköpingsbon Moa Eklöf, som spelade huvudroll i ”Bara lilla jag”, och som nu även spelar en av rollerna i ”Not Too Young”

Castingen till serien hölls i Habo hösten 2019 och lockade ett 40-tal ungdomar med skådespelardrömmar. Ungefär lika många provfilmades via nätet. Huvuddelen av rollerna gick till personer från Jönköpings län.

Huvudperson i ”Not Too Young” är ”Cornelia” som spelas av Elvira Åkesson från Norrahammar. Filippa Hugosson beskriver serien som ett drama om alltifrån vänskap och kärlek till psykiska ohälsa.

– En av huvudkaraktärerna har svår ångest och det tas upp hur man ska vara en bra kompis i detta. De senaste åren har det gjorts fler filmer och serier om psykisk ohälsa, men det är fortfarande många ungdomar som inte vet hur man ska prata om det, säger Filippa Hugosson.

”Not Too Young” spelades in under fyra veckor i somras. Förutom på Per Brahe-gymnasiet var inspelningsplatserna bland annat Bryggan i Jönköping, Tjuvanabben i Bankeryd och Tokeryds herrgård.

Budgeten för serien ligger på drygt 150 000 kronor. Huvuddelen rör sig om bidrag från Region Jönköpings län och NBV. Habo kommun har gått in med 20 000 kronor genom lokala föreningen ”Happy Pictures”.

– Det har varit tajt med pengar men vi har visat att man kan klara sig utan stora produktionsbolag. Nästan alla har jobbat ideellt med serien. Vi har gjort det för att vi verkligen vill och brinner för det vi gör, säger Filippa Hugosson.

Just nu pågår slutklippningen av ”Not Too Young”. Serien består av åtta avsnitt à 15 minuter. De två första avsnitten släpps den 18 april på Youtube.

Filippa Hugosson, som för närvarande studerar på Skara skolscen med inriktningen teater och skådespeleri, är riktigt taggad inför premiären som kommer att ske digitalt.

– Vi har inte satt upp något visningsmål. Men jag hoppas att gymnasieungdomar ska känna igen sig i serien; att det handlar om deras verklighet, säger hon.

Medproducent till ”Not Too Young” är Jönköpingsbon Christopher Schauz, som driver Schauz Media. Medelåldern i produktionsteamet låg på 18 år där den yngsta, Molly Eklöf från Jönköping, är 12 år.

Läs mer här: Hon skapar ungdomsserie i Jönköping