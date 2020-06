Vill knyta an till tidigare insändare avseende den ljudterror som råder i Tidaholm och detta då vad gäller motorburen ungdom och de fruktansvärda ljudvolymer som kommer från fordonens ljudanläggningar.

Någon form av tävling verkar råda där den som låter mest är vinnaren. Vissa fordon har nu till och med högtalare utanpå fordonen.

Företrädesvis är det A traktorer som står för detta oväsen men en och annan raggarbil och vanliga personbilar ingår också i denna brutala skara.

Vi boende utmed Västra Drottningvägen utsätts ständigt för denna terror, värst är det nu under den varmare årstiden och företrädesvis onsdag, fredag och lördagskvällar/nätter.

Inte ovanligt att det håller på till klockan 02 - 03.

Stråket verkar vara mellan Tidavallen via Västra Drottningvägen, via Preem och tydligen vad som framgick av tidigare insändare, även längre in mot torgen.

Detta är ju tydliga exempel på ”störande av allmän ordning” och något som både polis och kommun nu måste ta tag i.

Det är ett fruktansvärt oljud vi utsätts för så pass att våra fönsterrutor skallrar och det stör såklart sömn etcetera.

Det hjälper inte med stängda fönster och öronproppar utan man väcks tveklöst ändå om man över huvud taget lyckats somna i detta oväsen.

Här måste statueras exempel av både polis och kommun för att inte detta ska än mer överstyr.

Polisen måste gå in och bötfälla och kommunen bör helt klart överväga att stänga av Västra Drottningvägen för ”obehörig trafik” från senast klockan 22.00.

Lite civilpolisspaning en fredag- lördagskväll skulle lätt kunna leda till en handfull mer bötfällningar innan ryktet nått denna skaras övriga anhängare.

Några gånger av dylik insats skulle då snabbt få en preventiv verkan och göra vårt boende i ”Trädgårds- och trivselstaden Tidaholm” mer uthärdligt.

Man ser ofta fröken Skatt och kommunpolis i glatta bilder i vår tidning där de slår sig för brösten och uttalar sig hur bra polisnärvaro vi har i Tidaholm.

Detta verkar dock dessvärre bara vara ett faktum på onsdagsförmiddagarna då polisen glatt stoltserar med sin närvaro på vårt trevliga torg...

Sedan kan man ju börja klia sig i huvudet när man ser att samma poliser är kommunpoliser även i ”storebrorsstaden” Falköping...

En vädjan till kommunalrådet är att ta med dig din liberala kollega på en promenad i vår stad en sen lördagskväll och insup verkligheten!

Kanske ser ni då något som påkallar att ringa 112 och begära polis, titta då på klockan och gör detta igen när polis anländer...

Kanske blir det då läge att även kommunalråden får klia sig i sina huvuden...

Skärpning nu polis och kommunledning, dags att agera!

”Oculus Auris”