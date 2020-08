Dagverksamheten för äldre på is : ”Tittar på andra lösningar”

Dagverksamheten för äldre har fått stryka på foten under coronapandemin.

– Verksamheten kommer troligtvis inte att återupptas under hela året. Just nu är det omöjligt för äldre att samlas. Vi tittar på andra lösningar, säger omvårdnadschef Anna-Lena Skatt och Maud Joelsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.