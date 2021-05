De tar över efter avhoppade L-toppen i Habo: ”Viktigt att acceptera taget beslut”

Det var för en dryg månad sedan som Maria Alsén avsade sig samtliga politiska uppdrag i Liberalerna i protest mot partiets vägval i regeringsfrågan.

Maria Alsén, som var ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i socialnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen i Habo, uppgav som skäl till avhoppet att hon inte på något sätt vill samverka med Sverigedemokraterna efter nästa val.

Så här kommenterar Anders Rickman, Liberalernas gruppledare i kommunfullmäktige, avhoppet:

– Det är alltid tråkigt när någon i vårt parti väljer att avgå. Maria var väldigt omtyckt av väljarna. Men jag respekterar hennes beslut och hoppas att hon kommer tillbaka i någon form framöver.

Han vill däremot inte kommentera Liberalernas stridsfråga ytterligare.

– Vi är ett parti med högt i tak och det här har debatterats mycket, men nu är det viktigt att acceptera taget beslut och gå vidare, säger han.

Länsstyrelsen har utsett Liselotte Heinonen till ny ledamot i kommunfullmäktige. Hon har varit ersättare i kommunfullmäktige sedan valet 2010 och har tidigare varit ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Liselotte Heinonen är 56 år och har tidigare bland annat varit administratör vid LRF riks samt skadereglerare vid Alfa Quality Moving AB i Jönköping. Nu är hon sjukpensionär på grund av kronisk sjukdom.

Liselotte Heinonen uppger att hon gick in i politiken med skolfrågor i fokus, men att hon numera engagerar sig bredare i fler samhällsfrågor som äldrevården, utanförskap och bostadsbristen.

– Jag vill se en mer likriktad värld. Jag är emot orättvisor. Jag menar att samhällsinriktningen blivit mer särpräglad beroende på var du kommer ifrån och var du bor, säger hon.

När det gäller platsen i socialnämnden har Liberalerna i ett fyllnadsval utnämnt Stefan Björk som ny ledamot. Beslut tas formellt vid nästa kommunfullmäktige den 17 juni.

Stefan Björk är 62 år och är nu på väg in i sin andra sejour i politiken. Han var ledamot i just socialnämnden för Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) under mandatperioden 1998-2002. Då var han också ledamot i dåvarande landstingsfullmäktige.

– Jag har haft uppehåll med politiken ett antal år då det inte gått att kombinera med mitt jobb. Numera kan jag jobba mer hemifrån, säger Stefan Björk.

Stefan Björk har lång yrkesbakgrund inom kriminalvården och är nu senior expert vid Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping.

Han är vidare ordförande i Liberalernas lokalförening, och är sedan tidigare ersättare i kommunfullmäktige.

Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Liselotte Heinonen är Mari Lindahl.

