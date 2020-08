Debatt: Avskaffa det fria skolvalet!

Som jag ser det så var det fria skolvalet möjligt att genomföra pga den segregerande bostadspolitiken. Ur ett föräldraperspektiv går det ju faktiskt att förstå att det inte är utvecklande eller integrerande att etniskt svenska barn är i minoritet i en skolklass.

Tvärtom borde Sverige för längesedan gjort som Danmark där man har en gräns om max 20 procent invandrade barn i en skolklass. Det leder till integration och gemenskap och i förlängningen ett sunt samhälle. Det finns ingen qvickfix för integration. Men nu har vi ju tyvärr det ”fria” skolvalet med allt vad avarter det också för med sig.

Systemet är ju också horribelt ur den synpunkten att kommunen som huvudman (och betalare) inte äger frågan om etableringsrätten. Ett vansinnigt upplägg genomfört av Moderaterna och Alliansen enbart med det politiska syftet att S-ledda kommuner inte skulle kunna säga nej till etablering av ideologiska skäl. Något som också undergräver den lokala demokratin då folket inte kan rösta för eller emot friskoleetablering i kommunalvalen. Då talas det tyst om ”valfriheten” från Moderaternas sida.

Ett avskaffande av det fria skolvalet, etableringsrätt till kommunerna gällande friskolor, max 20 procent invandrade elever per klass samt ett stopp för läxor på fritiden, tror jag skulle kunna bringa ordning på både skola och integration på sikt. Läxor bör göras under skoltid och under handledning av utbildad pedagog. Både barn och föräldrar behöver sin lediga tid till annat. Förslaget angående läxor var uppe i Götenes kommunfullmäktige men röstades tyvärr ner, då.

Det vore intressant att få höra synpunkter på detta ur både lärar- och föräldraperspektiv, eller varför inte från våra politiska partier?

Något måste iaf göras enligt min mening. Det är dags att gå från fagra ord till handling så att samhället kan bli inkluderande igen.

Tack för ordet!

Ove Nordström, partimedlem.