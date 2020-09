Den gulsvarte supportern död – livskamraten: ”han somnade in i mina armar”

Rune Nydén kom ursprungligen från Norra Fågelås utanför Hjo. Han föddes den 19 februari 1935 och var alltså inne på sitt 86:e levnadsår när han helt nyligen gick bort.

För 30 år sedan träffade han sin livskamrat, Ella-Maj Karlsson från Falköping.

– Vi har hållit ihop sedan dess, men faktum är att vi aldrig har bott tillsammans. Först var vi särbo med varandra i 20 år, sedan flyttade Rune hit till Falköping för tio år sedan och då bosatte han sig i lägenheten intill min i ett flerfamiljshus i stadens centrum.

– Vi brukade skoja och säga att nu är vi inte "särbos" längre, nu är vi "närbos", säger Ella-Maj Karlsson.

Rune Nydén var i hela sitt liv en mycket sann och trogen supporter till fotbollsklubben IF Elfsborg i Borås. När han träffade Ella-Maj för 30 år sedan fick han henne att dela detta intresse.

– Fast det var å andra sidan inte så svårt, jag var redan då intresserad av fotboll i största allmänhet, minns hon.

Hur som helst, tillsammans har de under alla dessa år varit och tittat på sitt gulsvarta favoritlag precis hur många gånger som helst, men inte enbart på Ryavallen och senare Borås Arena, utan också på många andra platser runt om i landet.

– Vi har varit och sett vårt kära Elfsborg i Halmstad, Helsingborg, Norrköping, Örebro och Göteborg för att nämna några ställen, fortsätter Ella-Maj.

Runes allra sista match med IF Elfsborg var förra hösten, faktiskt nästan exakt för ett år sedan. Det var mötet med Sirius hemma på Borås Arena den 31 augusti och matchen slutade 1–1.

– Jag minns den helgen jätteväl. Det var nämligen så att det var match på lördagen och sedan den årligen återkommande Elfsborgsdagen på söndagen. Rune ville åka båda dagarna, men jag sa att det blir för mycket för oss. Men vi löste det, vi åkte ner på lördagen, såg matchen mot Sirius för att sedan ta in på hotell. Därefter gick vi på Elfsborgsdagen på söndagen innan vi for hem.

– Med facit i hand blev det en fantastiskt värdig avslutning för Rune, som var en så sann supporter.

I princip alla fotbollsintresserade, både i Elfsborgskretsar och runt om här i Skaraborg, visste vem Rune Nydén var. Och det var inte så konstigt, för överallt han var så var han klädd helt i gult och svart, alltså IF Elfsborgs färger, och likadant var det med hans livskamrat Ella-Maj.

– Det startade av en ren slump, det här med vår gulsvarta klädsel. En gång för många år sedan skulle vi åka ner till Borås för ett vara med vid ett jubileum med IF Elfsborg. Vi hade ingen aning om hur vi skulle vara klädda, men jag sa till Rune att vi klär oss i gult och svart, det är ju ändå ett jubileum, minns Ella-Maj Karlsson.

Så fick det bli.

– Sedan när vi kom till jubileumsfesten, så var vi de enda som var klädda i gult och svart. På något sätt blev det den kvällen "vår grej" och sedan har det bara fortsatt, säger Ella-Maj.

Rune nöjde sig inte bara med att ha kläder som gick i Elfsborgs färger. Nej, hela hans bostad var inredd med prylar i gult och svart.

– Exempelvis var hans gardiner i fönstren gula och svarta, det var jag som sydde dem åt honom.

Hans cykel var också gul och svart, på senare år – i takt med att han blev äldre – skaffade han för övrigt en trehjulig elcykel och givetvis såg han till att även den var lackerad i IF Elfsborgs färger.

Under senare tid svek hälsan Rune, men han bodde hemma i sin (gulsvarta) lägenhet ända fram till att han helt nyligen gick bort.

– Jag skötte om honom i hemmet och när tiden var inne, så fick han somna in i mina armar. Det var ett vackert slut. Nu är saknaden efter Rune stor, men jag får plocka fram alla vackra minnen och glädjas åt dem. Vi har haft så fantastiskt roligt tillsammans under årens lopp, mycket tack vare vårt gemensamma intresse.

Rune Nydén har, som redan nämnts, varit en känd person även inom Elfsborgsfamiljen och efter sin död hyllas han nu på flera ställen inom klubben.

På sin officiella hemsida skriver IF Elfsborg:

"IF Elfsborg har sorg. En stor Elfsborgssupporter och Guligan har gått ur tiden. Rune Nydén har följt sitt älskade IF Elfsborg i med- och motgång. Alltid klädd i gult och svart. Från Ryavallens ståplats till Elfsborgsläktaren på Borås Arena. Många minns vi honom tillsammans med hans kära Ella-Maj. Tillsammans fanns de alltid på plats på Elfsborgsläktaren och hejade fram sitt Älskade IF Elfsborg. Våra tankar går till de närmast anhöriga. Vila i Frid”.

På Facebook skriver supporterföreningen Guliganerna så här:

"Vila i frid - Rune ’’Rune-Guligan’’ Nydén.

Från Ryavallens ståplats till Elfsborgsläktaren på Borås Arena. De flesta Elfsborgare har genom åren kommit i kontakt med Rune och Ella-Maj, paret som varit klädda ifrån topp till tå i gulsvart, och alltid troget vart på plats på hemmamatcherna i Borås. Självklart körandes till matcherna i en gul bil!

Rune, ursprungligen ifrån Hjo, men senare boendes i Falköping har genom åren blivit något av en lokalkändis i Skaraborg genom att inreda hela hemmet i gult och svart. Rune var en trogen Elfsborgsambassdör som alltid hade glimten i ögat och spred glädje omkring sig. IF Elfsborg har han följt i med- som motgång och även involverat både barn och barnbarn i den gulsvarta gemenskapen.

Guliganerna sörjer Rune och skickar en extra tanke till familj och vänner. En stor Elfsborgssupprter har gått ur tiden. Men känner vi Rune rätt har han redan börjat att inreda himlen gul och svart”.