Digitala vårdmöten ökade med 200 procent på grund av coronapandemin

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, tycker att det är bra att organisationen fått upp tempot i utvecklingen av digitala tjänster.

– Ökad användning av digitala vårdformer och tjänster är en del av det stora förändringsarbete inom sjukvården som pågår sedan tidigare i VGR och innefattar även koncentration av vård, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och en utbyggnad av den nära vården. Pandemin har skapat en efterfrågan på digitala tjänster som har gjort att vi fått en snabbare utveckling än annars, säger hon i ett pressmeddelande.

Appen Mitt vårdmöte började introduceras under våren 2019, men det var först ett år senare som användandet verkligen tog fart. Detta accelererade framförallt under april 2020, då det registrerades 8 530 besök via appen. En ökning med 239 procent på bara en månad jämfört med hela perioden januari-mars, då det registrerades totalt 3 570 digitala besök.

I dagsläget är det drygt 332 mottagningar i VGR som använder Mitt vårdmöte. Även 39 privata vårdgivare använder appen.

– Nu när covid-19 har påverkat allt i vårt samhälle så var många mottagningar tvingade att hitta alternativ till att kunna möta sina patienter utan att kalla dem på fysiska besök. Så man kan lugnt säga att användandet av Mitt vårdmöte fullkomligt har exploderat i hela VGR och inte minst här hos oss, säger Ann-Sofie Kvist, utvecklingsledare IT och samordnare för införandet av Mitt vårdmöte vid Skaraborgs sjukhus.

- Vi har fått väldigt positiv respons från både vårdgivare och patienter som ser många fördelar med att mötas digitalt, så det här har helt klart kommit för att stanna.

Patienterna genomför mötet via appen Mitt vårdmöte - VGR i sin smartphone eller surfplatta eller dator. Såväl vårdgivaren som patienten behöver en web- eller mobilkamera aktiverad och hörlurar för att få god kvalité på ljudet. Vid behov kan flera parter delta i samma möte och för de patienter som behöver kan ett ombud delta.

Fakta: Antalet digitala vårdmöten på Skaraborgs sjukhus

Så här ser utvecklingen ut för antalet digitala vårdmöten på Skaraborgs sjukhus, enligt preliminär statistik och ungefärliga siffror från Koncernstab hälso- och sjukvård:

Skaraborgs Sjukhus:

januari-mars: 290

april: 1 100

Regionhälsan (regiongemensamma verksamheter):

januari-mars: 560

april: 970