Drag efter fläktar i värmeböljan

Under juni månad uppmättes rekordvarma temperaturen på många ställen i landet och väldigt varmt var det även här i Tidaholm under ett par veckor. Under den perioden kunde man tydligt se en ökad efterfrågan av fläktar.

– Fläktförsäljningen är något som givetvis varierar väldigt mycket beroende på vad det är för väder. Under de varma veckorna i juni gick både fläktar och portabla AC åt väldigt mycket, berättar Pernilla Thorsson som jobbar på el- och vitvarubutiken Elon.

Edvin Garp som jobbar på Jem & Fix berättar att de även där sett en ökad efterfrågan under denna period.

– Över lag har fläktförsäljningen gått väldigt bra. För några veckor sedan tog till och med fläktarna i butiken slut, vilket innebar att kunderna istället fick beställa från oss. Nu har vi lyckligtvis fyllt på vårt lager igen och är rustade för en ny värmebölja, berättar Garp.

På Elon har fläktförsäljningen gått något bättre än vad den gjorde vid samma tid förra året, men någon stor skillnad är det inte.

–Det är dock väldigt stor skillnad jämfört med hur det var under värmeböljan 2018, då fläktarna tog helt slut i affären. Det problemet har vi inte haft på samma sätt varken förra eller detta året. Det som efterfrågats mest denna sommaren har för övrigt varit vanliga golv och bordsfläktar, uppger Pernilla Thorsson avslutningsvis.