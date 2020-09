E-förslag kompletteras med analog lösning: Alla ska kunna påverka"

Tidaholmsförslagen, eller e-förslagen som de också kallas ersatte medborgarförslagen i november i fjol. Den nyordningen har blivit en framgång. Sedan lanseringen har det kommit in 19 förslag till bedömning.

– Det är väldigt positivt att det blivit en rejäl ökning, det märks en markant skillnad, säger Anna Eklund, kanslichef i Tidaholms kommun.

Hon menar att medborgardialogen överhuvudtaget är mycket levande i kommunen.

– I det nätverk med andra kanslister som jag ingår i stämmer vi av många saker och jag märker att engagemanget från allmänheten är större här än på de flesta andra håll. Det gäller även allmänhetens frågestund vid sammanträdena i kommunfullmäktige. Vissa har det inte alls längre, andra har funderat på att ta bort det då det är så få som kommer. Men här i Tidaholm har vi det ofta.

Men i våras, i samband med Tidaholmsförslaget som ville värna museets intregritet, uppdagades ett dilemma. Många äldre kommuninvånare insåg att de inte kunde rösta på e-förslagen då det skulle göras digitalt. Nu löste det sig så småningom ändå då kansliet fick ta emot deras röster på gammaldags sätt.

Problematiken ledde även till att Karin Olofsson (MP) och Birgitta Andersson (L) lämnade in en motion i ärendet för att värna de icke digitaliserade medborgarnas rättigheter. Motionen är under behandling men redan kan man konstatera att den kommer att tillgodoses.

När riktlinjerna nu omformuleras på några punkter gäller det bland annat att kunna rösta på eller lämna in e-förslag genom att lämna in en blankett som finns att hämta i receptionen på stadshuset.

– Nu är det lite speciellt under coronapandemin och en del kanske inte vill gå dit. Då går det bra att ringa så får vi lösa det per telefon. Vi tar det från fall till fall, lovar Anna Eklund.

En annan nyordning är även personer som bor utanför Tidaholms kommun kan vara med och rösta. Den nya formuleringen lyder: "Alla som är intresserade av Tidaholms kommuns utveckling kan rösta på och kommentera e-förslag, såväl medborgare i Tidaholms kommun som andra."

Skälet är mer av byråkratisk art än att man egentligen tycker att det är en bra grej.

Oppositionsrådet Runo Johansson (L) berättar att oppositionen ansåg att det inte borde vara på det viset men frågan gick inte till votering.

– Principiellt tycker vi att e-förslagen ska vara avgränsat till tidaholmare. Men det visar sig att det blir mycket manuellt arbete med att säkerställa att det bara är behöriga som röstar.

De har heller inte varit något större intresse från andra än tidaholmare att deltaga i de här processerna, har det visat sig.

– Det kommer att bli en större översyn av e-förslagen totalt sett längre fram, konstaterar Runo Johansson.

Det står också i kommunstyrelsens beslut att riktlinjen ska utvärderas om ett år, alltså hösten 2021.

Fakta om inlämnade förslag

Sedan lanseringen har det kommit in totalt 19 förslag som har bedömts i enlighet med bestämmelserna i riktlinjen. Fyra av förslagen har inte publicerats. Två av förslagen avvisades eftersom de inte låg inom fullmäktiges ansvarsområde och två avvisades eftersom det hade fattats beslut i frågan under föregående sex månader. Sex förslag är arkiverade på grund av att de inte nådde upp till de 50 röster som krävs. Ett förslag är arkiverat då det behandlats politiskt men fick avslag i den beslutande instansen och därför inte kommer att genomföras. Fem förslag har fått mer än 50 röster och är under politisk beredning. Tre förslag ligger för närvarande ute på hemsidan och samlar röster.