Det har ryktats att Christoffer Edlund var på väg hem till Sverige från ryska Jenisej. Under lördagen har Villa Lidköping presenterat målmaskinen. 33-åringen har skrivit på ett treårskontrakt med föreningen.

– Det känns jättebra, inspirerande och kul med något nytt. Jag ser fram emot det här. Att få komma och vara i en förening som Villa Lidköping känns riktigt, riktigt bra, säger Edlund till Villa Lidköpings hemsida.

Under säsongen har Edlund gjort sitt tusende mål i karriären. Toppnoteringen under en säsong var under 2009/10 då han tryckte in 91 fullträffar. Nu fortsätter alltså karriären i SM-finalisten Villa Lidköping.

– Ser man tio år tillbaka så har Villa gjort en fantastisk resa. Dels spelmässigt med många spelare från egna led där man nu har blivit ett väldigt respekterat topplag i bandyvärlden. Men även som förening där man är i topp och gör fantastiska saker och driver olika frågor som gör att man har mycket folk på matcherna. Det ska bli väldigt kul att spela i Sparbanken Lidköping Arena och det ska bli häftigt att vara i hemmalaget istället för bortalaget, säger Edlund.

Påskriften är bara en i raden av profilstarka övergångar i den svenska bandyn den senaste tiden. Christoffer Edlund var inte heller den enda spelaren som presenterades av Villa under lördagen. Klubben meddelade även att de gjort klart med landslagsspelaren Erik Säfström, som också skrivit på ett treårskontrakt. Även han har erfarenhet från ryska ligan, men kommer närmast från Sandviken.