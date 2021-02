Efter alarmerande siffrorna – nu är budgeten i bättre balans: ”Klart bättre än förra våren”

Redan från start visade det sig att social- och omvårdnadsnämndens budget för 2020 såg ut att spricka. I januari var prognosen att nämnden skulle hamna nästan 20 miljoner över budgeten och under våren blev siffrorna allt sämre.

När det var som värst under våren var prognosen att nämnden skulle göra ett underskott på närmare 30 miljoner under året. I takt med att de alarmerande siffrorna dök upp gjordes många anpassningar för att få budgeten i bättre balans.

Något som också lyckades.

– Vi gjorde ett underskott på ungefär 14,9 miljoner under 2020, vilket inte är bra men ändå klart bättre än hur det såg ut i våras. Det är också ett förbättrat resultat jämfört med 2019 med nästan elva miljoner, säger Anna Zöögling (S) som är ordförande i nämnden.

Anpassningarna som gjorde under året räknar nämnden med ska ge effekt även under 2021 och än så länge, en månad in, ligger nämnden något bättre än budgeterat.

– Vi har en del anpassningar som vi inte fick full effekt av under 2020 och det räknar vi med kommer komma under det här året istället. Som det ser ut nu ska vi klara budgeten 2021 men har ytterligare anpassningar inför 2022. Så vi har en bit kvar fortfarande.