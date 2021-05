Efter dramatiska ökningen – nu minskar fallen kraftigt i Tidaholm

Under den föregående veckan minskade antalet nya fall markant i samtliga av tidningens bevakningsområden, förutom Tidaholm. Men under vecka 17 vände trenden – i flera av kommunerna.

Störst ökning ser Falköpings kommun under den gångna veckan – från 65 fall under föregående vecka, ökade antalet nya fall under vecka 17 med närmare 30 fall, och landade på 94 nya bekräftade fall i kommunen under veckan.

Totalt har nu 2 741 fall av smittan konstaterats i Falköping sedan pandemins start 2020.

Ytterligare två personer har också mist livet till följd av pandemin i kommunen. Det innebär att totalt 49 personer avlidit i covid-19 i Falköping, 19 av dem inom särskilt boende och 20 med hemtjänst.

Även Skövde ser en ökning av nya fall – men en betydligt mer blygsam sådan. Med endast ett mer fall jämfört med föregående vecka, noterades under vecka 17 totalt 141 nya fall.

Den blygsamma ökningen till trots har Skövde kommun nu passerat ännu en mörk milstolpe. Totalt sett har nu över 5 000 fall av coronasmittan konstaterats i kommunen.

Skövde kommun har också ytterligare dödsfall registrerade i Socialstyrelsens senaste rapport från den 2 maj. Totalt har nu 89 personer avlidit på grund av smittan, vilket är en ökning med en person under den gångna veckan.

Skara har också sett en ökning av nya fall, jämfört med föregående vecka – men håller sig fortfarande på relativt låga nivåer. Totalt registrerades 38 nya fall av coronasmittan under den gångna veckan, vilket innebär att det totala antalet fall i kommunen nu är 1 278 stycken.

Götene kommuns ökning är mer försiktig än grannkommunens, med en ökning på totalt två fall jämfört med föregående vecka. Under vecka 17 konstaterades 33 fall, vilket innebär att kommunen nu har registrerat 842 fall av covid-19 sedan pandemins början.

Endast Vara följer sin föregående veckas utveckling. Under vecka 17 konstaterades 32 fall, vilket är en ytterligare minskning med sju fall jämfört med föregående vecka (då antalet nya fall minskade med nio stycken). Totalt har nu 792 fall av smittan konstaterats i kommunen.

Tidaholm, som föregående vecka såg en dramatisk ökning med över 30 fall jämfört med veckan innan, ser nu ett nästan lika stort tapp. Totalt konstaterades 47 nya fall av smittan i kommunen under vecka 17.

Kommunen närmar sig dock en mörk milstolpe – med 999 nya fall registrerade sedan pandemins start, kommer kommunen snart passera över 1 000 fall av smittan.

Glädjande är dock att varken Skara, Vara, Götene eller Tidaholm har några fler dödsfall registrerade som följd av covid-19 under den gångna veckan.

Fakta: Antalet nya coronafall vecka 17 (vecka 16 inom parantes)

Falköping: 94 (65) Totalt antal fall: 2 741 (2 647)

Skövde: 141 (140) Totalt antal fall: 5 063 (4 922)

Skara: 39 (31) Totalt antal fall: 1 278 (1 239)

Vara: 32 (39) Totalt antal fall: 792 (760)

Götene: 33 (31) Totalt antal fall: 842 (809)

Tidaholm: 47 (69) Totalt antal fall: 999 (786)

Här kan du läsa jämförelsen för veckorna 15-16

Här kan du läsa jämförelsen för veckorna 14-15

Här kan du läsa jämförelsen för veckorna 13-14

Här kan du läsa jämförelsen för veckorna 12-13

Här kan du läsa jämförelsen för veckorna 11-12

Här kan du läsa jämförelsen för veckorna 10-11

Fotnot: Statistiken kommer från Västra Götalandsregionens veckostatistik.