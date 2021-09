Smittan ökar i Västra Götaland – för sjunde veckan på raken. Det var budskapet under Regionens pressträff under onsdagen, då man bland annat pekade ut Skara som den kommun i Regionen med högst 14 dagarsincidens.

I smittspårningen har man där konstaterat flera kopplingar till olika fester.

– Under våren blev de allra flesta smittade i hemmet, på sin arbetsplats och i skolorna. Under sommaren har utvecklingen gått mer och mer åt att fler och fler av de som har blivit smittade har blivit det i samband med fester, olika sammankomster, vid fritidsaktiviteter och under resor, kommenterade Thomas Wahlberg under pressträffen.

Redan föregående vecka ökade antalet smittofall i Skara från 12 till 18 – men under vecka 34 tredubblades den siffran till 63 konstaterade fall. Det innebär att Skara kommun nu kunnat konstatera 1 627 fall sedan pandemins start.

Även grannkommunen Götene såg en ökning i fall under den gångna veckan, om än inte lika dramatisk. Där upptäckte man tio nya fall i kommunen, i jämförelse med föregående veckas tre fall. Totalt har 1 063 fall av covid-19 upptäckts i kommunen sedan pandemin började.

I Vara kommun sjönk istället antalet fall mellan vecka 33 och 34 – men med mycket knapp marginal. Från fem fall under föregående vecka, till fyra fall under den senast mätbara veckan. Kommunen är den enda i tidningens bevakningsområde som ännu inte har passerat 1 000-strecket i antalet fall under pandemin, utan har hittills endast konstaterat 938 fall.

En kommun som såg en desto större minskning i antalet fall är istället Falköpings kommun, som gick från 24 fall under vecka 33, till 18 fall under vecka 34. Totalt har 3 172 fall av viruset upptäckts i kommunen under pandemin.

Skövde kommun såg istället en liten ökning, där man gick från 31 fall föregående vecka, till 37 fall under vecka 34. Sett till hela pandemin har 5 685 fall av smittan upptäckts i Skövde.

I Tidaholm, som under vecka 33 inte registrerade ett enda nytt fall, upptäcktes under vecka 34 två nya fall. Det innebär att man i kommunen nu har kunnat konstatera 1 030 fall totalt.

Liksom smittan överlag i samhället, ökar även antalet covid-patienter på sjukhusen generellt i Västra Götalandsregionen – så också på Skaraborgs sjukhus. I nuläget vårdas totalt sex covid-patienter, varav två på intensivvårdsavdelningen på SkaS, vilket är en ökning med fyra patienter jämfört med veckan innan.

– Nu i slutet av augusti-september har vi sett en ökning av inläggningarna [...] Det är förstås oroande, ser man till intensivvårdsavdelningarna står covid-patienter för 20 procent av den intensivvård som bedrivs just nu. Det tränger undan annan vård som behövs, kommenterade tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Kilhamn under onsdagens pressträff.

Trots ökningen meddelade SkaS dock att man nu väljer att lämna stabsläget som aktiverades i november 2020 för att då lösgöra resurser till covid-vården, och återgå till normalläge.

Veckojämförelse: Coronafall i kommunerna v 34 (vecka 33 inom parantes)

Falköping: 18 (24) Totalt: 3 172 (3 154)

Skövde: 37 (31) Totalt: 5 685 (5 648)

Skara: 63 (18) Totalt: 1 627 (1 564)

Vara: 4 (5) Totalt: 938 (933)

Götene: 10 (3) Totalt: 1 063 (1 055)

Tidaholm: 2 (0) Totalt: 1 030 (1 028)

