Under fredagen kom beskedet att alla sammankomster över 50 personer förbjuds i landet. Men redan under onsdagen beslutade Bogrens Salonger att stänga nattklubben tillsvidare. – Att bedriva nattklubb utan barservering är inte möjligt, förklarar delägare Mirella Johansson

Det var under onsdagen som Regeringens restriktioner för restaurangbranschen stärktes ytterligare - framöver kommer endast bordsservering att vara tillåten. Vidare innebär det att allt som sker över bardisk ska läggas på is och att all typ av trängsel ska undvikas i största möjliga mån.

Restriktionerna utvecklades ytterligare när statsminister Stefan Löfvén idag meddelade att alla sammankomster på över 50 personer förbjuds. För Bogrens salonger, som en av Skövdes nattklubbar, innebär det att verksamheten läggs på is tillsvidare.

– Att bedriva en nattklubb med bara bordsservering fungerar inte. Att hålla öppet är både svårt och en för stor risk i nuläget.

– I en sådan här situation gynnar det ingen att vara girig. Det är bara att backa och respektera läget, säger Mirella Johansson.

Vad betyder det här för er nya satsning, Brevé?

– Brevé är ju en liknande verksamhet fast för en äldre målgrupp, som vi inte hunnit öppna än. Vi var i ett slutskede när allt blossade upp och nu får vi lägga det på is. Vi vill såklart hitta ett bra datum för premiären som drar folk och ge det en ärlig chans. Så blir det inte i nuläget.

Tillsvidare har Bogrens fått avboka samtliga av framtida inplanerade evenemang. Däribland det populära konceptet av studentfester för avgångselever likväl som artistbokningar. Men trots att många evenemang har fått strykas i nuläget, har vissa kunnat flyttats om med förhoppningar om framtiden.

– Mycket har avbokats men vissa saker har vi flyttat fram, som många av våra artistbokningar. Vi är taggade på att köra på som tusan när det här blåst över, fortsätter Mirella.

Restaurangerna igång

Trots tillfälliga stängningen är det fortfarande livat i lokalerna. Restaurangen Pinchos flyter på som vanligt med vissa säkerhetsåtgärder, som bland annat innefattar att man undviker kö vid uthämtningen av mat. Konceptet ''Pinchos by night'' har införts och innebär i praktiken att man kan sitta kvar till senare än restaurangens ordinarie öppettider och beställa allt via appen, av säkerhetsskäl. Take-away initiativet, som Pinchos likt många andra restauranger i Skövde hoppat på, har slagit bra och planeras att fortlöpa. Man har också beslutat att hålla restaurangen öppen för take-away även på söndagar, mellan 12.00 och 20.00.

– Det gynnar oss att Pinchos har ett starkt varumärke. Trots situationen så har vi definitivt mycket att göra! Det är många som stöttar. Det gäller bara att hålla sig över ytan och förändras inte restriktionerna ytterligare så ser vi inga direkta problem, avslutar Mirella.

Det är inte bara Bogrens Salonger som lägger sin verksamhet på is, Pitcher's utesluter sitt dansgolv och Suave stänger ned sin nattklubbsverksamhet tillsvidare.

– Restaurangen håller öppet men inte klubben. Vi kan inte bedriva nattklubbsverksamhet i nuläget, säger Ibrahim Hussein, ägare.