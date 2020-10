Sverige befinner sig i halvtid politiskt. I sociala medier, vid kaffeautomaten, på bussen och runt köksborden förs diskussionerna om Sverige, om våra medmänniskor, vår samtid – och inte minst om vår hemort.

För oss på tidningen är det självklart att avsätta plats för medborgarnas åsikter och röster – inte bara i våra digitala kanaler och i pappret, utan även i vårt nyhetsarbete. Era röster blir en kompass för oss att följa i vårt journalistiska arbete – vilka är era hjärtefrågor? Vad gör er upprörda? Vad tycker ni om nya skolan, gamla vägen, ombyggda kommunhuset eller senaste budgeten? Inte sällan ger era insändare upphov till nya nyhetsartiklar, nya vinklar – och kan ibland även påverka politiska beslut.

För hos oss når även debatten relevanta beslutsfattare. När kritik eller frågor framförs genom en insändare skickar vi ofta texten för en kommentar till berörd person eller organisation – på så sätt kan man som medborgare få svar direkt.

Vi på tidningen gör vårt yttersta för att berätta, blottlägga och granska – för din och demokratins skull. Vår journalistik är ett bra bränsle för att uttrycka sin åsikt och låta makthavarna veta var man står – och journalistik kompletterad med tyck och omdömen från medborgarna ger både er läsare, oss journalister och våra politiker mer.

Så tyck till om din ort – påtala det som är bra, det som kan bli bättre och ge oss din syn på aktuella frågor.

Så går det till när du skickar in en insändare:

1. Du skickar in din text via tidningens formulär, som du hittar på våra hemsidor under fliken Tipsa oss och sedan Skriv en insändare (se länkar nedan). Följ instruktionerna på sidan.

2. Som avsändare får du gärna använda dig av signatur utåt, men du måste berätta vem du är för redaktionen, så att vi vet att det är en riktig individ som står bakom texten.

3. Insändaren ska vara korrekt, faktakollad och man får inte ägna sig åt personpåhopp eller kränkande tillmälen.

4. När du har skickat in din insändare granskas den av en nyhetsredaktör eller av ansvarig utgivare och chefredaktör Patricia Svensson.

5. Om vi har frågor om din insändare hör vi av oss till dig via den mailadress som du har uppgett i insändarformuläret.

6. När din insändare är granskad och klar paketeras den för publicering i både digitala kanaler och i papperstidningen.

Vi ser fram emot att höra från dig!