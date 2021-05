Elever från Helliden bjuder in till vernissage på litografiska: "Man får aldrig tråkigt"

Sedan förra året har fyra elever från graffitigrafik-linjen på Hellidens folkhögskola jobbat hårt och vässat sina kunskaper och låtit sin kreativa ådra blomstra. De har bland annat under hösten 2020 sprayat tändsticksmotiv på många av elskåpen omkring i Tidaholm.

Mycket konst har hunnits skapats sedan dess. Eleverna har låtit tryckpressarna gå varma när de lärt sig olika trycktekniker. Åtskilda timmar har lagts ner för att bemästrat tryckkonsten och på så sätt få det bästa resultatet för sina motiv.

– Det roligaste har varit att få möjligheten att utforska alla konstuttryck. Jag hade inga förväntningar när jag började här, men har blivit positivt överraskad varje gång vi har testat på en ny teknik, så det har varit jättekul, berättar eleven Malin Lindholm.

Nu bjuder eleverna in allmänheten att beskåda en bråkdel av vad de har hunnit skapa under studieåret i en corona-anpassad vernissage under sen eftermiddag fredagen den 14 maj och under förmiddagen lördagen den 15 maj i Grafiska verkstaden.

Den översta våningen håller i skrivande stund på att förvandlas till ett galleri och konstnärerna har valt ut sina favoritverk inför den kommande helgen.

– Det blir en samlingsutställning för vårt år här på verkstaden. Det blir lite blandat, allt från litografi och andra former av tryckkonst, såsom träsnitt, linoleum och det kommer även bli lite egna projekt, berättar Malin.

Utställaren Maite Schönherr, som kommer från Berlin, har haft ett fint studieår i Tidaholm.

– Det var ett jättebra beslut att komma hit för det har varit en mix att lära sig Sveriges kultur och skapa kontakter med alla människor och det traditionella arbetet. Alla arbetsplatser är så vackra och jag älskar att vara här. Det känns bra att ha möjligheten att kunna komma tillbaka senare. All konst som ni har här och alla möjligheter som finns, man får aldrig tråkigt.

Men studieåret är inte slut för eleverna än. En sista skoluppgift är kvar, en byggnad ska förvandlas till ett stort grafittikonstverk med Tidaholmsmotiv. Tanken är troligtvis att Hans Henric von Essen på hästen Vulcan ska få pryda fasaden. En utmaning som kräver skylift.

– Det känns jättenervöst. Framför allt att göra ett så stort motiv offentligt, eftersom för min egen del har jag inte hållit på med konst innan. Att få ett så pass stort uppdrag har varit okej när vi har hållit på med våra elskåp. Så det blir en utmaning att ta sig ann denna väggen, säger Malin.

På grund av pandemin kan de enbart ta emot åtta besökare samtidigt och det kommer finnas handsprit på plats. Utställarna kommer hålla längre öppettider för att motverka trängsel och besökare uppmanas ta med sig en ansiktsmask.