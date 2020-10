Elisabeth Ohlson har flyttat hem igen - nu väntar en ny vardag i pandemins svallvågor: ”På något sätt blir det lättare att leva”

Skrapet av stolsben, pyset från en nyöppnad bruk energidryck, mummel, fniss och tygkassar som försiktigt sjunker ner på golvet. "Åh, den är häftig", viskar en av Olinsgymnasiets ettor till klasskompisen bredvid och nickar åt Elisabeth Ohlsons "Paradiset" som visas på den grumliga bildskärmen.

Kanske är det som hon själv säger, att den yngre generationen är mer van vid satir än de som gått före. Att de fattar klangen, tonen som så ofta går förlorad när hat och hot tillåts ta över.

– Ni växer upp till att bli experter på att skilja på vad som är plumpt och fel, och när någon provocerar med hjärtat. Jag tycker man ska vara noggrann. Det handlar inte om att försöka få uppmärksamhet, utan man ska ha läst på och veta vad man gör, säger Elisabeth från scen.

Sedan drygt två månader tillbaka är hon åter bosatt i Skara, närmare bestämt vid Hornborgasjön. Att söka sina rötter och återvända till hemstaden beskriver hon själv som en klassisk manöver i hennes ålder, men det betyder inte att hon har lagt kameran på hyllan.

– Corona blev droppen. Jag har egentligen inte trivts så jättebra i Stockholm de sista 5-6 åren. Jag tycker det har blivit för stort och dessutom har jag kvar min mamma här, säger Elisabeth som flyttade till huvudstan i slutet av 80-talet.

Men hon är inte densamma som då. Engagemanget för Skara lever kvar, men perspektivet har vidgats och nu kan Elisabeth uppskatta även de mest triviala detaljerna i stadsbilden.

– Det är fint att veta var jag ska parkera bilen. Jag kan varenda gatsten i stan och det är en häftig känsla.

Hon beskriver flytten nästan som en nödvändig åtgärd för att kunna fortsätta skapa. För jobb har hon, även om pandemin har fått henne att banta ner ekonomin och stänga sin fotostudio.

– På något sätt blir det lättare att leva. Det är en ynnest att frilansa och ha uppdrag, och då är det fint att kunna planera in dem i Stockholm och bo på landet, säger Elisabeth och skär upp en bit äppelkaka innan det är dags för nästa föreläsning för esteteleverna.

Det är 41 år sedan hon själv tog studenten från gymnasiet med ambitionen att bli förskolepedagog. Projektorn visar en förlaga till spegel-selfien. Det är 80-tal och Elisabeth står med sprayad lugg framför tandborstglaset med Colegate.

– Jag var jätteblyg, snudd på mobbad under högstadiet, och jag har den här blygheten kvar. Det är många som inte tror det, men det har varit väldigt bra som fotograf. Den har gjort mig ödmjuk och artig i mitt yrke.

Men utbytesåret som följde i jordbruksstaten Iowa, USA, blev en ögonöppnare och den tillbakadragna Elisabeth insåg att ifrågasättandet inte nödvändigtvis behövde stå i konflikt med hennes kristna uppfostran.

– Det var lite "sex, drugs and rock´n roll", vilket jag tror var nyttigt för mig. Det var omskakande och på något sätt fick jag självförtroendet att inte gå i de förväntade banorna för en kvinna. Man får inte glömma att det fanns fem kvinnliga pressfotografer i hela Sverige på den tiden och det var tufft att ta sig fram.

På High School tillhörde skoltidningen och kamerautrustningen killarnas revir, men intresset för bilder hade redan väckts i gymnasiets fotorum därhemma.

Elisabeth som senare i livet skulle visa sig ha dyslexi, minns skolgången som tuff. Svenska och historia var okej, men det var det estetiska som fick henne att leva upp. Det såg teckningsläraren som vid examen gav henne stipendium i bild.

– Det var den enda uppmuntran jag fick under min skolgång. Att bara få gå upp på scen och få en fotobok på skolavslutningen var en stark signal att jag var sedd och kunde något, säger Elisabeth.

Hemkommen från staterna klev Elisabeth ut ur garderoben. Viljan att gå sin egen väg hade vaknat till liv och nu fanns det inget som kunde stoppa henne.

Förutom anställningen på Ica förstås.

– Jag satt i kassan och funderade över livet. Så kom Ulla och sa "Jag tar din plats i kassan, jag har sett ett ledigt jobb. Det ska du söka". Det var så fint. Utan henne hade jag varken vågat eller sökt jobbet, minns Elisabeth.

Annonsen som kollegan hade fått syn på gällde jobbet som kopist och fotograf på Skaraborgs Läns Tidning. Elisabeth fick tjänsten och efter två år gick hon över till GT, men ganska snart insåg hon att tidningsbranschen inte var något för henne, även om hon ser tillbaka på tiden som den ultimata skolan.

Där lades grunden, förmågan att känna in människor och arbeta snabbt. Något hon haft nytta av i diverse sammanhang under sin karriär, som när hon exempelvis fotade homosexuella par på några av Jerusalems mest heliga platser till en utställning 2010.

– Jag förstod väldigt tidigt bildens kraft och i samband med att mina vänner dog i aids väcktes kampen. Jag kände att kyrkan var en av bovarna. Den har mer makt än vi tror i Europa.

Elisabeth är själv uppvuxen i ett kristet hem och beskriver sig som troende, även om barndomens "skäggiga farbror på ett moln" idag ersatts av en helt annan livsåskådning. Under en period kallade hon sig till och med för ateist, men så här i efterhand tänker hon tillbaka på det som en förväxling mellan att tro och vara kritisk.

– Jag tycker alltid att det har varit skönt med en tro, men jag gillar inte normer och det gamla som ligger kvar. Idag utövar jag min andlighet under mina skogspromenader och jag upplever ingen stränghet utan ser det mer som ett sätt att förhålla sig till livet.

Likväl tror hon på en tid efter denna, utan pandemins begränsningar och förhållningsregler. Elisabeth menar att den drastiska omställningen satt igång mycket, inte bara i samhället utan också i henne som konstnär och beskriver människan som en art som inte vill gå bakåt i utvecklingen.

– Det är lite sorgligt för jag börjar känna mig lite färdig med HBTQ-bilderna. Jag kommer alltid att göra dem eftersom jag själv är det, men jag har gjort en del satir på slutet som jag tycker känns väldigt spännande. Jag skulle önska att någon annan tar över stafettpinnen, någon yngre, men dagens unga är tränade till att bli varumärken och det är inte lika lätt för dem att tänka kamp.

Samtidigt är det fortfarande där tyngdpunkten ligger när hon föreläser för framtidens esteter. Elisabeth visar ett av de få fotografier hon tagit på RFSL:s tidiga HBTQ-fester i Stockholms nattliv. Då ville nästan ingen ställa upp bild i rädsla för att förlora både jobb och familj som ett resultat av sin sexualitet.

Bilden som följer är Aftonbladets löpsedel där en svensk präst citeras "Bra att de får aids!", och därefter en av de söndagsskoleplanscher hon själv fostrades med på väggarna.

Det är inte bara ett axplock från den tid då Elisabeth själv var ung, utan också fragment av det som sedermera ledde fram till Ecce Homo och de tolv bilderna som rankats som ett av världens mest utskällda konstverk.

– Folk ansåg att jag skändade kyrkan, men det här var ju mina vänner. Bilderna blev ett verktyg för att avslöja vad folk egentligen tyckte, säger hon.

Att sätta Jesus i olika sammanhang är inget nytt. Människan har genom historien gestaltat Guds son i alla möjliga sammanhang för att vanligt folk ska kunna identifiera sig med bibelns berättelser.

Och till en början mottogs verket med öppna armar av bland annat ärkebiskop K.G Hammar, men både han och Elisabeth fick därefter utstå en hatstorm som saknade motstycke. Bilderna väckte avsky hos såväl nazistsympatisörer som påven, och bombhot, äggkastning och demonstrationer blev vardagsmat i samband med utställningarna.

Elisabeth medger att hon i perioder varit rädd, men tror samtidigt inte att mottagandet hade varit annorlunda om utställningen skett idag.

– Jag tror det hade blivit ännu värre. Vi har gått bakåt i tiden. Idag handlar allt om att vara ett varumärke, så jag tror faktiskt till och med att det var lättare då.

Hon önskar att hon själv hade fått lyssna till föredrag som sitt eget när hon var ung. Att hon hade fått impulser utifrån och kunnat glömma jante. Elisabeth tror det kan vara ett sätt för småstäder att behålla framtidens generationer, att höja taket och ge utrymme för både kreativitet och ett visst mått av provokation.

– Jag tror nyckeln till framgång i mitt fall har varit mixen av att jag varit både egenföretagare och konstnär. Jag har sett ett nöje i yrket, ett kall och ansvar att hjälpa mina HBTQ-vänner i nöd och lust med det jag kan, att fotografera och stå på mig.

För var det något hon ville förmedla till framtidens konstnärer under sitt besök på Ohlinsgymnasiet, så var det just det - lär er ta betalt. Och leverera i tid. Var lätt att umgås med och för all del, lägg undan pengar.

För man vet aldrig när knaprare tider eller en pandemi väntar runt hörnet. Och kampen, att slå uppåt, den menar Elisabeth Ohlson alltid måste fortsätta. Oavsett om det är kungahuset, Svenska Akademien eller någon annan som får sätta kaffet i halsen härnäst.