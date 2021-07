En gröngölings första vägkyrka

Vad är väl en vägkyrka egentligen. Alldeles dötrist … långtråkig eller helt enkelt fantastisk och underbar? Tillsammans med de två musketörerna Lena Fredriksson och Ulla Holm drog jag, Tina Kristoffersen, en halv tidig morgon ut till Hömb för att ställa i ordning inför årets vägkyrka. Lena med famnen full av blommor och Ulla med famnen full av SKUT-material. Jag, jag undrade var jag behövdes? Strax sprang vi alla runt som små möss ivrigt pyntandes och fejandes och ett par timmar senare var kyrkan smyckad, material framplockat, lotteriet inbjudande, tipspromenaden uppsatt och fikabrödet upptinat.

***

Klockan 14.00 den 12 juli öppnades portarna. Den första fikagästen lät inte vänta på sig. Skylten som manar folk att göra en avstickare från väg 26 anger Vägkyrka och fika. Alla vet väl vad en Swedish fika är!? För 30 riksdaler fick man en kopp kaffe, te eller en Festis och hejdlöst mycket fikabröd. Härligt! 143 fikagäster fråntaget de ideella krafter som ställde upp fick sig en fika vecka 28 i Hömb. Swedish fika verkar vara ett vinnande koncept.

***

Ett vinnande koncept är såklart alla aktiva församlingsbor som ställde upp under v 28. Vilken kraft! Initiativet att låta all försäljning gå till SKUT – Svenska kyrkan i utlandet resulterade i att vi (och ni som besökte oss) skickade cirka 5 000 kr till nyss nämnda organisation. SKUT är en del av Svenska kyrkan som eventuellt är lite bortglömd. Dock så viktig. SKUT hjälper bland annat svenskar som blivit lovade guld och gröna skogar utomlands men som kanske fastnar i kriminella nät där sexhandel är den egentliga sysslan. Unga människor som tänkt sig att göra skådespelar och modellkarriär får uppleva saker som de sedan får kämpa med hela livet. Personal i SKUT stöder och ser ofta till att den drabbade kan återvända hem igen. Många som fängslas i utlandet lider oerhört och där är också SKUT personalen ett stort stöd. 167 besök i fängelser utfördes av präster anställda av SKUT under år 2018. Samma år gjordes mer än 2 000 hem och sjukhusbesök till svenskar bosatta eller tvingade till sjukhusvistelse utomlands.

***

Min personliga upplevelse av Svenska kyrkan i utlandet är den kyrka som låg i San Augustin på Gran Canaria. Som 23-årig nyexaminerad artist fann jag att ensamheten och hemlängtan kom krypande efter några månader utomlands. Kyrkan på berget i San Augustin blev mitt vattenhål där jag intog mitt morgonkaffe, pratade svenska och delade nybakade kanelbullar med kollegor hemmahörande lite varstans i världen.

***

Sommarveckan i Hömb besöktes av långväga gäster från Nederländerna och Stockholm. De långväga gästerna fick sällskap av besök från bybor och ortsbefolkning. De guidades med säker hand av Ulla, Birgitta, Lena, Rosa och Conny. Själv försökte jag snappa upp en del information av övriga toppguider och lyckades att på engelska förklara hur många änglar som ryms i Hömbs kyrka till familjen från Nederländerna.

***

Nu när jag drar vidare som prästpraktikant till Ulricehamns pastorat bär jag med glädje med mig upplevelsen av min första vägkyrka. Tänk alla nya och gamla bekanta som en vägkyrka ger oss möjlighet att träffa. Allt gott fikabröd - som förvisso kräver sina power walks – alla samtal och all ny kunskap om aktuell kyrka med omnejd och all värme och kärlek som sprids. Personligen ser jag gärna fler vägkyrkor under somrarna i Tidaholms pastorat. Vi har så oerhört vackra miljöer och många kyrkor att besöka. Tänk att få skriva i kalendern sommaren 2022 att där finns en vägkyrka med Swedish fika vecka 26, 27, 28, 29 osv osv … Härligt !