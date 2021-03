En viktig del av den lokala fotbollen – så här spelas årets utvecklingsserier

Det som kallas utvecklingsserier inom västgötafotbollen är de serier som förr om åren kallades för reservlagsserier. Då fanns det massor med lag som hade just reservlag, eller B-lag som man sa på den tiden, ja även C-lag var ganska vanligt förekommande.

Numera är det betydligt färre lag som spelar i dessa sammanlag, lagen kallas för övrigt U-lag, utvecklingslag, och det handlar alltså om utvecklingsserier, vilka finns på tre olika nivåer, elit, A och B.

Vi börjar med herrarnas serier och först ut är Elit Östra, som omfattar nio lag: IFK Falköping FF, IFK Hjo, IFK Tidaholm, Skövde AIK, Skultorps IF, Tidaholms G&IF, Ulricehamns IFK, Ulvåkers IF och Åsarp/Trädet FK.

Det finns också Elit Västra, där sex lag deltar: Alingsås IF FF, Holmalunds IF, IK Gauthiod, Skoftebyns IF, Vara SK och Vänersborgs IF.

Vi flyttar vidare till A Östra med följande åtta lag: Ekedalens SK, Fagersanna IF, Falköpings FK, Fröjereds IF, Grolanda IF/Floby IF, IFK Värsås, Tibro AIK FK och Valtorps IF.

Serien som heter A Nordvästra var bara fem lag: Götene IF, IFK Mariestad, Mariestads BK, Sils IF och Vinninga AIF.

Det är åtta lag i A Västra: Edet FK, Främmestads IK, Nossebro IF, Sjuntorps IF, Skepplanda BTK, Trollhättans FK, Trollhättans IF och Wargöns IK.

När vi är nere på serien B Skövde, så ser vi att det finns åtta lag: Kinnarp-Slutarps IF, Korsberga IF, Mölltorp-Breviks AIF, Norra Fågelås IF, Skövde AIK C, Tomtens IF, Valtorps IF U2 och Vretens BK.

I serien B Lidköping deltar följande tio lag: Ardala GoIF, Axvalls IF, FC Corner, Kållandsö GoIF, Källby IF, Norra Härene BK, Rackeby IK, Trollekis, Trässbergs BK och Varnhems IF/Lundsbrunns IF.

Vi har också B Vara med nio lag: Arentorp-Helås FK, Edsvära-Norra Vånga FF, Jung-Kvänum 10 IF, Järpås IS, Levene-Skogslunds IF, Mellby IK, Tråvads IF/Larvs FK, Vara SK U2 och Örslösa-Söne IK.

Det som är lite speciellt med dessa serier är att förbundet, precis som föregående år, ger klubbarna möjlighet att spela ett reducerat antal matcher om man önskar det. Många lag har nappat på detta och därför är det många speciallösningar i varje serie.

Vi kan ta ett exempel och väljer då serie Elit Östra. Här vill IFK Falköping FF spela 20 matcher, Ulvåkers IF och Åsarp/Trädet FK vill spela 16 matcher, medan Skövde AIK endast vill spela enkelmöten (8 matcher) plus en extra match mot IFK Falköping FF. Förbundets lösning är: IFK Falköping möter Ulvåkers IF, Åsarp/Trädet FK och Skövde AIK en gång extra. Man vädjar dessutom till övriga lag att ställa upp mot IFK Falköping en gång till.

På damsidan finns det endast en utvecklingsserie och den omfattar tio lag: Arentorp-Helås FK, Götene FK U2, IFK Tidaholm, Jung-Kvänum 10 IF, Långareds BoIS/Sollebrunns AIK, Skara FC, Toarpsalliansen, Vinninga AIF, Wargöns IK och Åsarp/Trädet FK.

I grunden handlar det om en enkelserie, men fyra lag har anmält att man vill spela några fler matcher.