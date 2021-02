Enkät: Så firar vi alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag eller Valentines day som det heter på engelska, har sitt ursprung från Medeltiden och började firas sent i Sverige, enligt uppgifter på Nordiska museets hemsida. Dagens namn är Valentin, som var ett romerskt helgon. Det var den dagen under Medeltiden då det sades att fåglarna bildade par. I byarna i England och Frankrike fick pojkar och flickor bilda låtsaspar under ett år. Det har gjort Valentines day till en dag i romantikens tecken.

Från början var var det handeln som började uppmärksamma högtiden i Sverige, man såg det som ett tillfälle att öka försäljningen. Den första skyltningen ska ha gjorts 1956. Sedan dess har försäljningen av godis och blommor, främst rosor, ökat.