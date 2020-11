Ett sista möte innan ÖP 2030 presenteras

ÖP 2030 sjösattes för tre år sedan. Det är ett omfattande arbete som ligger till grund för översiktsplanen för Tidaholms kommun. Många kommunala instanser har medverkat i att utforma underlaget men även allmänheten har haft möjlighet att påverka.

Under samrådet bjöds allmänheten in till offentliga möten kvällstid, det bokades möten för mindre grupper, hölls öppen utställning på stadsbiblioteket och i stadshuset. Samtliga handlingar har funnits tillgängliga att ladda ner och läsa digitalt via Tidaholms kommuns hemsida.

Efter samrådet har handlingarna reviderats och presenteras nu som granskningshandlingar. De flesta ändringarna som genomförts är av generell karaktär. Större förändringar är bland annat framtagande av en kommunövergripande skyfallskartering, revidering av industri- och verksamhetsområde mellan Tidaholms tätort och väg 26, samt förtydligande kartor över bland annat naturmiljöer och riksintresseområden.

Granskningsutställningen är det sista steget i att upprätta en ny översiktsplan. Under granskningen får återigen länsstyrelsen, kommuner, myndigheter och övriga möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under den tiden som förslaget ställs ut. Enligt ursprungligt förslag skulle granskningstiden skulle vara från den 16 november 2020 till den 17 januari 2021.

Men nu kommer den att bli förskjuten någon månad. Skälet till det är att samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tony Pettersson (S) vill ha ett möte till innan allt är klappat och klart. Han fick också med sig övriga ledamöter i kommunstyrelsen på sitt förslag.

– I och med situationen med rådande pandemi har vi inte haft tid att återsamla gruppen, alltså presidierna som jobbat med detta. Innan vi tar beslut vill ha en ytterligare en sittning och den blir digital. Vi går igenom dokumentet en gång. Vi tänker oss ta det mötet i början av december, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Karin Skatt (S).

Runo Johansson (L), kommunstyrelsens vice ordförande, ser därmed en viss förskjutning i beslutsprocessen.

– Målsättningen var att ta beslut i kommunfullmäktige under första kvartalet 2021. Nu kan det bli någon månad senare än vad vi tänkt. Men det är en marginell försening.