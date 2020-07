Fobier, mördarsniglar och åldrande

Lider du av hundskräck, arachnofobi eller liknande? Ja, finns det något djur eller insekt som du är riktigt skraj för? Och tvärtom, vad har du för favoritdjur?

Birgitta: Jag lider inte av några djurfobier.Antalet ”farliga”djur är ju starkt begränsat i vårt land. Fästingar har jag stor respekt för. Eller snarare de sjukdomar de för med sig.

Favoriten bland de fyrfota är katten. Vår familj bodde ihop med en kattherre för många år sedan. Han flyttade in från den närbelägna bondgården efter att familjens barn mutat honom med god mat under en tid. En dag kom han hem med en mager hona som han bjöd att äta ur sin skål. Det utföll till hennes belåtenhet och de kommande dagarna bar hon hem inte mindre än fyra ungar som uppfostrades under vår vardagsrumssoffa. Vi antog att han var far till barnen... När dessa ljuvliga ulltottar blev större och leksugna visade de honom inte den respekt som han ansåg sig förtjänt av så då flyttade han in hos vår grannfamilj på andra sidan gatan. Våra barn fick sedan via hembesök hitta nya familjer för de små att bo hos och han flyttade hem igen.

Per: Jag gillar de flesta djur, oavsett om de är farliga eller inte. Men är det någon fobi jag har så är det för myror, jag har till och med drömt mardrömmar om myror i sängen. Och sedan den gången jag satte mig på en stubbe och väntade på att Maria skulle hämta mig efter en traktorutflykt, så hatar jag ”pessemurer" eller som de heter rödmyror. När jag satte mig i bilen börja det svida på ryggen och i kalsongerna . Stanna bilen! Ut hoppade jag skrikande och slet av mig alla kläder som var fulla med myror. Mitt favorit djur är hund, följt av katt och höns. Fladdermus däremot är jag tveksam till särskilt dåligt grillade.

Sara: Nä, jag lider inte av någon entomofobi. Däremot har min herpetofobi eller ophidiofobi inte helt försvunnit även om jag numera faktiskt kan betrakta dessa djur på bild, eller genom en kamera. Du kommer dock aldrig få mig att röra ett djur av denna art. När jag tänker efter så har jag nog även fobi för fästingar. Vad är egentligen skillnaden mellan rädsla och fobi? Gissar att en fobi påverkar ditt liv rejält, och då är nog båda mina rädslor fobier. För de hindrar mig från att kasta mig på rygg på en äng och ligga där och njuta av solen. Jag har däremot inte google-fobi som ni kanske förstår. Fanns en rolig lista på 500 olika fobier att läsa...

Favoritdjuret är hund trots att de bär hem en hel del fästingar! Och älgar gillar jag också. Fast de ser jag ju mest i kameran eller genom kikarsiktet.

Har du problem med mördarsniglar eller annan ohyra? Hur bekämpad du dessa, har du några bra tips?

Birgitta: Inga mördarsniglar på Jutahem tack och lov! Men det satt en liten räv och frossade i vårt jordgubbsland härom morgonen. Det ska finnas både älg och vildsvin i närområdet men inga i trädgården hittills. Det som finns här till glädje för hela familjen är fåglar. Underhållningen från fågelbordet på vintern, sång och föräldrabestyr på våren. Nu gör de oss tjänsten att äta upp alla myggor som förökar sig i vår damm.

Per: Nej konstigt nog inte, vi har en trädgård full med växter, frukter och bär men inga mördarsniglar. Ser en å annan randig manick men de brukar jag trampa till på så splashar de lite gôtt. Jag minns getingåret för rätt många år sedan då gjorde jag en fälla med honung, öl socker i en bunke med gladpack över, stack en massa hål med penna så getingarna skulle krypa i. Vad som däremot kröp i var en massa mördarsniglar, ja å en annan kommunpolitiker hade trillat i med.

Sara:Vi har alltid haft gott om pantersniglar/leopardsniglar som tydligen ger sig på mördarsniglar. Så vi har, fram tills i år, inte haft bekymmer med de bruna slemhögarna. De jag hittar plockar jag (med hjälp av en liten spade) i en hink och sedan häller jag salt på. Hemskt kan man tycka. Men att klippa dem mitt itu som annars är en metod som används funkar inte för mig. Det skulle ge mig ännu konstigare mardrömmar än jag redan har. Hualigen! Tänk att bli attackerad av en gigantisk mördarsnigel som klipper dig mitt itu! Men visst, det är ju en snabbare död än att bli saltad förstås. När det gäller ohyra annars så tipsar jag om att följa Ekotipset på instagram. Där får man enkla tips om hur man kan bekämpa bananflugor, löss osv.

Har du lyssnat på sommarpratarna i P1? Vem av dem skulle du helst rekommendera att lyssna på?

Birgitta: Jag har bara lyssnat på två sommarpratare i år men båda kan rekommenderas. Gunilla von Platens berättelse om sin familj, anledningen till flykten från Turkiet, upplevelsen av Sverige, svårigheten att byta ett liv som bygger på tusenåriga traditioner mot västerländsk liberalism är tankeväckande och gripande att höra. Att hon sedan som framgångsrik entreprenör blir behandlad som ett mindre vetande sexobjekt här, i vårt jämställda Sverige, visar att vissa män fortfarande lever i det förgångna. Bedrövligt!

Att lyssna på Hasse Kvinnaböske var rena nostalgitrippen, inte minst hans musikval! Här kom många gamla godingar som vi gnolade på under 1960- och 70-talen.

Per: Oj, nej det har inte blivit så mycket lyssnande på sommarvärdarna! Jag har råkat få på det vid ett par tillfällen och det har varit någon form av självterapi för sin egen del. Trodde jag lyssnade på Radiopsykologen, men monologen slutade med nån musik så förstod jag att så var icke fallet.

Sara: Jag brukar alltid lyssna igenom sommarvärdarna från första till sista programmet. I år har jag inte hunnit börja än men har förstått på andra att det är några av de som varit hittills som man absolut inte bör missa: Greta Thunberg, Anders Tegnell, Björn Natthiko Lindeblad, Emma Örtlund.

Sedan har jag själv ringat in Laleh Pourkarim, Marie-Louise Ekman, Lena Endre och Albin Ekdal av de som har sommarprat framöver. Men som sagt - jag börjar från den första och lyssnar igenom alla. Det är intressant att lyssna på andra människors berättelser!

Vi låter några som medverkat i boken 100 tidaholmare fundera över vad som skett sedan 2010. Vilka är de största förändringarna för dig förutom att du självklart blivit äldre?

Birgitta: Svåraste frågan hittills kräver ett filosofiskt svar: De största förändringarna sker i början och slutet av livet. Dags alltså för summering.

2010 bestod vår familj av två barn, fem barnbarn och ett barnbarnsbarn. 2020 har den välsignats med ytterligare två barnbarnsbarn. Lycka! 2010 var jag anställd av Studieförbundet Vuxenskolan och arbetade minst 100 procent. Nu är jag ”statsanställd” pensionär och jobbar när jag vill. 2010 arbetade jag med politik i Folkpartiet, nu gör jag det i Liberalerna, det är bara namnet som ändrats. 2010 ingick landsbygdsutveckling i mitt arbete. Det är fortfarande något jag brinner för! Se debatten om Lindängen! 2020 kan jag använda mer tid inom föreningslivet,men nu sätter pandemin begränsning. Tio års åldersskillnad innebär att vissa saker tar längre tid. Jag får inse att jag inte är 20 år längre.

Per: Ja tänk vad tiden går, jag tog fram boken och gjorde en snabb koll, många av de äldsta har ju lämnat jordelivet och mycket har förändrats, men jag har bott på samma ställe hela tiden vilket är kors i taket. Man brukar säga "När fan blir gammal blir han religiös", men med mig är det tvärtom. Jag har ju läst och studerat mycket historia de sista tio åren och börjar få ett sammanhang i allt och då förstår man hur religionen har skapat våra samhällen , både beträffande moral och etik och lärande. Man undrar hur världen hade sett ut om inte några präster för cirka 4 000 år sedan börjat skriva bibeln. Hade vi sluppit krig och elände eller hade vi gått under för länge sedan. De kunde väl P 1:s sommarvärdar prata om istället, Fan tro`t. Ha de gôtt!

Sara: Ja den boken fick jag ju äran att vara med i, och nu var jag tvungen att läsa igenom vad det står. Lite med skämskudden framför ansiktet, för fy vad naiv man låter. Sa jag verkligen så? Vad har då ändrats? Nja, inte så mycket egentligen. Jag har bytt jobb. Det är väl det. Annars är det mesta sig likt. Tråkigt kanske man borde tycka? Men jag är nöjd och trivs. Sedan har jag nog ändrats mycket som person. På gott och ont. Precis som det ska vara. Det är ju det som är livet!