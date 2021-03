För 50 år sen: Hemsamariter ska underlätta för äldre att bo kvar hemma

Yrkesskolan utbildar nu 20-talet hemsamariter

Den sociala servicen inom åldringsvården inriktats alltmer på sådan hjälp som underlättar för de gamla att stanna kvar i sin hemmiljö så länge som möjligt. För detta fordras bl a fler och bättre utbildade hemsamariter.

I slutet av september i fjol började en kurs för hemsamariter i Tidaholm. Den bedrivs delvis med AMS-hjälp i yrkesskolans regi. När man tidigare försökt ordna sådan utbildning har intresset ofta varit klent. I höstas anmälde sig 22 kvinnor, vilket nästan skulle räckt till två parallella kurser om inte lärarbristen lagt hinder i vägen.

Så kom så vintern när vi inte ville ha den!

Kung Bore galopperade in på arenan under veckoslutet på sitt mest otrevliga sätt. Den gröna och långa vårvintern övergick för oss plusgraderbortskämda tidaholmare och skaraborgare i en plötslig väderförändring med kvicksilvret långt under nollan på termometern. Förstärkt av en nordostlig, hård pinande vind kändes vintern än värre och öron, nästippar och andra ömtåliga kroppsdelar måste gömmas bakom schalar, halsdukar och annat värmebevarande.

Dr Bengtson flyttar!

Dr Sven Bengtson kommer att lämna Tidaholm. Om allt går som beräknat tillträder han 1 juli en tjänst vid Njurunda treläkarstation 1,5 mil söder om Sundsvall.

–Jag trivs mycket bra i Tidaholm men både min fru och jag längtar åter till Norrland. Eftersom Njurunda har ett bra läge och dessutom äger en ändamålsenlig och förnämlig läkarstation har jag till 99 procent bestämt mig, säger dr Bengtson.

Stararna har kommit

meddelar fru Iris Strandberg, Furulundsgatan. På söndagen besöktes fågelbordet av flera stycken.

Unik myntutställning i Tidaholm

Vid Skaraborgsbankens kontor i Tidaholm öppnades i går en unik myntutställning och pågår fram till 12 mars. Utställningen är sammanställd av doktor Lars-Olof Lagerqvist i samarbete med Myntkabinettet, Stockholm, Skövde museum och Hirsch mynthandel, Stockholm.

Navkapslar stals

I slutet av förra veckan tillgreps fyra navkapslar från en personbil parkerad på Tidaholmsverkens uppställningplats vid Smedjegatan. Navkapslarna värderas till cirka 150 kronor.