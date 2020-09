För 50 år sen: I Acklinga finns en betagande blomsterprakt

Betagande blomsterprakt

Sommaren sjunger på sista versen men än är den inte över. Bevis på detta får man vid ett besök hos hr Nils Johansson, Mobacken, Acklinga. Där bjuds en blomsterprakt av sällan skådat slag som genom mycken omsorg och arbete klarade de kyliga nätterna nyligen.

–Ja, blommor är vår lilla hobby, berättar fru Marta Johansson där hon sitter med husets kelgris katten Missan i knät framför det av blommor och växter vackert inramade bostadshuset. några fritidsproblem har vi sannerligen inte utan bekymret är att få tiden att räcka till.

Klockan tickar i magen på en and

De tre jugoslaviska ungdomarna i 20-årsåldern, som bestal en landsmaninna i Tidaholm i torsdags, har begärts häktade. En av dem utförde kuppen men de andra två har varit med om att dela bytet.

Under förhören har det klarlagts att de fick tillträde till landsmaninnans lägenhet genom en väninna till henne. En av pojkarna tillgrep 480 kr ur en handväska, ett guldarmbandsur och en guldring.

Pengarna delade de tre och en del av summan har återställts liksom guldringen. Armbandsuret lär dock ägarinnan aldrig mer få se, ty det bakades in i en brödbit och slängdes åt en and i Bolougnerskogen, som slök biten. Så troligen tickar uret i magen på en and för närvarande.

Bildesperado nära köra på 2 poliser på Tidaholmsgata

Två poliser svävade i uppenbar fara på en av Tidaholms utfartsvägar på fredagen. De skulle stoppa en bilist, som enligt radarkontrollen framfört sin bil med 92 km hastighet - 50 km är tillåtet - men föraren bara gasade på och poliserna måste i sista sekunden kasta sig åt sidan. Föraren försvann. Spaningarna kröntes dock med framgång på fredagskvällen och det visade sig då att en körkortslös 22-åring tidaholmare suttit bakom ratten.

Nu blommar linneorna

Fru Rut Graaf i Daretorp har i dag förärat Västgöta-Bladet en vacker bukett linneor. Dem plockade hon i går trots att vanlig blomningstid för linnean är i juni.

Ack ja, om det ändå vore så att vi gick mot en ny högsommar.