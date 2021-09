För 50 år sen: Ny lekskola tas i bruk och nu går det att säga du till fröken

Du-reformen tillämpas i den nya lekskolan

Tidaholm kommun har tidigare år haft två lekskolor, i Stormsvalan och i Midgård. Nu har man iordningställt ytterligare en och den är förlagd till Hemtekniska skolan. Tyvärr fick dessa lekskolebarn inte börja samtidigt som de övriga, men det har sin förklaring i att inventariefrågan har varit svårlöst. Men nu står den alltså klar och har tagit emot de första sexåringarna, som är uppdelade i en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp.

För att komma lättare till tals med föräldrarna och barnen, använder man du-reformen, varför det t ex ibland låter, "du fröken, kan jag få rita nu".

Risker vid jakt efter föda

Ett par änder har under senare dagar fått sätta livet till vid jakt efter föda. I dessa tider förekommer transport av säd genom staden och alltid blir det lite spillsäd i kurvorna. Ibland händer det att Tidans får nys på spillsäden och promenerar vilt omkring vid t ex Kungsbron eller som i går kväll till och med på Centralplatsen. och observerar inte bilisterna i tid änderna kan en olycka lätt hända, som i går, då en and påkördes och dödades.

KS: Badet läggs på is?

Överdriven oro i kungslena

Vid kommunstyrelsens sammanträde i Tidaholm i tisdags förelåg ett par viktiga frågor. Det tempererade friluftsbadet var åter uppe till behandling och man beslöt att med hänsyn till rådande svårigheter för kommunen att upptaga lån, att det inte för närvarande finns ekonomiska möjligheter att finansiera byggandet av badet. Därför föreslås fullmäktige att man ska tills vidare avstå att uppföra friluftsbadet.

Det utredningsförslag som framlagts för anordnande av tippningsplats för avfall i Kungslena godkändes och ärendet går nu vidare till länsstyrelsen. Kommunstyrelsen framhåller att de farhågor som framförts och om olägenheter av anläggningen får anses överdrivna.

Examen

Vid Lunds universitet, humanistiska fakulteten, har fil kand-examen avlagts av Siv Stanzel, Tidaholm.

Vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har på linjen maskinteknik utexaminerats S Per F Osmar, Tidaholm.