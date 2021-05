Förbundets besked – lägre serierna startar i juni: "Behåller möjlighet för dubbelmöten"

De högsta serierna har redan dragit i gång, men för division 1 för damer och division 2 för herrar och nedåt står fotbollsserierna fortfarande på paus.

Nu kommer ett efterlängtat besked för IFK Tidaholm och IFK Skövde i division 2 och Åsarp/Trädet och Tidaholms GIF i division 3.

I ett pressmeddelande på onsdagen meddelar Svenska Fotbollförbundet att division 1 för damer och division 2 och 3 för herrar får genomföras från 1 juni. Detsamma gäller för elitförberedande tävlingar för F17, F19, P16, P17 och P19.

Beskedet kommer som följd av Folkhälsomyndighetens besked den 12 maj om att deras föreskrifter justeras den 1 juni.

"För att i enlighet med Folkhälsomyndighetens intentioner begränsa antalet matcher som spelas men samtidigt bibehålla möjligheten att genomföra de nämnda tävlingarna i form av dubbelmöten, kommer varje lag som deltar i tävlingarna inte få genomföra fler än 16 seriematcher per lag under perioden juni – augusti. Detta under förutsättning att restriktionerna inte förändras", skriver förbundet.