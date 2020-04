Författaren Per Olov Enquist är död. Det bekräftar hans familj för Aftonbladet under söndagen. Enquist blev 85 år.

Aftonbladet skriver att PO Enquist, som kämpade mot en vacklande hälsa under de senaste åren, somnade in under lördagskvällen.

Författaren, som föddes i västerbottniska Hjoggböle i september 1934, belönades bland annat med Augustpriset två gånger. Det först 1999 för ”Livläkarens besök” och 2008 för ”Ett annat liv”.

