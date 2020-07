Forntidsbyn tvingades stänga – ger nu ut fribiljetter till skolelever: ”Barnen blir ledsna”

Tidningen har tidigare skrivit om att Ekehagens forntidsby fått ställa om sin verksamhet på grund av coronakrisen. Lär mer här: Nytt koncept när Ekehagen sommaröppnar: "Ett väldigt stort område vi har att röra oss på", och här: Nu öppnar Ekehagens forntidsby.

I vanliga fall brukar de som arbetar på Ekehagens forntidsby oroa sig över hur de ska få fler besökare till parken så här års, då våren brukar innebära högsäsong - och sommaren brukar leda till ett lite lägre tryck på forntidsbyn.

– Det här har ställt allting på ända, nu har vi istället varit oroliga över att det ska komma för många hit istället, och att alla ska få plats.

Nu hoppas man på att de skolklasser som inte kunnat komma under våren ska kunna komma på besök till hösten.

– Det blir tydligt hur viktigt skolresor och liknande är för människor, barnen blir ledsna eftersom de vet att syskon har varit här på besök med sin skola och i vissa fall till och med föräldrarna så de vill också komma hit.

Efter att byn stängts ner under våren började man planera inför sommaren och fick ställa om för att coronasäkra forntidsbyn.

– Vi gick ut med hela personalstyrkan och testade hur trångt det skulle kunna bli och tänkte efter var det skulle kunna bli köbildning. Sedan bestämde vi oss för att öppna men att ta bort alla programpunkter.

Sedan i mitten av maj så har man hållit byn öppen under helgerna, och sedan midsommar har den varit öppen varje dag.

I normala fall brukar det vara ett högt tryck under temahelger eller under speciella eangemang som familjeonsdagar. Nu är det istället en mer jämn spridning på besöken eftersom det inte är några speciella händelser under vissa dagar, utan det är samma aktiviteter som sker varje dag.

– Det har kommit fler besökare vid denna tidpunkten på sommaren än det hade gjort under förra året. Nu har vi också gjort det möjligt att förboka sitt besök på vår hemsida så att man är säker på att få en plats om man kommer hit.

250 besökare tillåts i byn under samma tidpunkt. Har man inte förbokat så är man inte garanterad att få komma in.

– Vi har 200 platser som det går att förboka och resten är på vinst och förlust, men byn är ju väldigt stor så vi kan utan problem ta emot 500 personer så länge besöken sker utspritt.

Egil Josefson anser att byn nu blivit till en "tidernas mötesplats" i dubbel bemärkelse då man nu ser en ökning i besök över generationsgränserna - och att människor kommer för första gången och reser längre för att komma till Ekehagens forntidsby.

– Vi märker att barnbarn och mor- och farföräldrar träffas här och att det blir ett säkert sätt att umgås på samtidigt som barnen kan ha lite roliga aktiviteter. Så då är det extra viktigt att vi jobbar med att det ska vara tryggt.

Egil Josefson uppger också att det antal personer som får komma in i byn som de bestämt ligger ganska mycket i underkant och att man i själva verket skulle ha kunnat ta emot ännu fler besökare.

– Även om det slår i taket, vilket det ännu inte gjort, så skulle det inte bli trångt i byn. Så länge våra värdar finns ute i byn och uppmanar människor att hålla avstånd och att ta en aktivitet före en annan om det är mycket folk på ett ställe så hålls avstånden bra.

Han har under något tillfälle oroat sig över att byn enbart skulle kunna välkomna tjugo besökare till, och sen har det kommit några till, men då har också några samtidigt åkt hem - så på det sättet har situationen löst sig naturligt.

Man har infört några olika åtgärder för att hålla besökarna trygga, det finns två extra stationer där det går att tvätta händerna och man har ställt upp stubbar som är målade röda som människor kan köa vid - och satt upp påminnelser om att hålla avstånd. Det finns också fler skyltar runt om i byn som instruerar gästerna i hur de själva kan göra olika aktiviteter så de inte är beroende av att det finns personal på plats.

Egil Josefson är glad över att ingen ännu uttryckt någon frustration över åtgärderna utan att människor snarare uttrycker tacksamhet över att de kan känna sig trygga under sitt besök. Han förklarar att det är därför de valt att vara restriktiva.

– Det var en hel del tårar hos personalen när vi berättade om de åtgärder vi skulle införa inför sommaren. De är vana vid att vara nära gästerna och jobba pedagogiskt med att visa och hjälpa dem att göra en stenålderspil, eller hur man slår flinta eller hur man skjuter pilbåge. Nu får vi visa dem lite mer på avstånd.

Egil Josefson berättar att de jobbar mycket med flöden, och att det är något man gjort under alla år - men i år har man fått göra det på ett lite annat sätt, så att människor inte ska stå stilla utan röra sig runt om i byn.

Han säger också att de märker ett behov ibland människor att få bege sig ut. Man ansåg därför att man kunde fylla ett viktigt behov genom att ha öppet och erbjuda människor ett ställe att åka till där man kan vara mycket utomhus och som har ett stort utrymme att röra sig på.

– Vi har också märkt ett ökat tryck när det kommer till antalet övernattande gäster i forntidsbyn. Det finns tre hus som man kan boka och ofta bokar två familjer tillsammans och bor i ett hus. Man bor alltid med de man bokat med så annars bor man själv i ett hus. Det är en helt annan upplevelse och så mysigt att sitta framför en eld i sitt forntidshus och prata. Det är en annan typ av naturupplevelse som man inte kan få någon annanstans.

Den största skillnaden gentemot föregående somrar är egentligen att det är mycket färre som jobbar i forntidsbyn under den här våren och sommaren eftersom man inte har anställt några timanställda vilket man annars brukar göra. Egil Josefson anser dock att gästerna trots det kan få en fullgod upplevelse i byn.

– Det vi vill med forntidsbyn är att våra gäster ska kunna experimentera och testa nya saker. Om man är lite skitig och blöt när man åker här ifrån så har man bäst utnyttjat byns kapacitet, säger han.