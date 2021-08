Forshallens bad och motionshall öppnar igen: "Glada miner just nu"

– Personalen är överlycklig och det är glada miner just nu, de har saknat kunder i ett år. Men vi har lyckligtvis varit igång med skolsimmet hela tiden, så vi har haft sysselsättning, men det är klart att kunderna har saknats, säger Daniel Andersson, enhetschef på fritid.

Besökare uppmannas fortfarande att följa de allmänna rekommendationerna, att hålla avstånd i omklädningsrum, pooler och andra ytor. Antalet besökare för bastun är också reglerat, där max är tre personer per bastu tillåts. Utrustning i badhuset spritas fortfarande, något som även gjorts under skolsimmet. Men även andra åtgärder är kvar.

– Det finns markeringar i golvet för att man ska hålla avstånd vid kassan. Och är man osäker kring hur mycket kunder det är och känner sig lite orolig, kan man slå en pling till badet innan besöket.

Relaxavdelningen är fortfarande stängd, då den begränsade ytan gör att det riskeras bli trängsel.

– Relaxavdelningen är så liten och begränsad och vi har inte de administrativa möjligheterna att köra med bokningar just nu utan vi vill avvakta några veckor och se vart det tar vägen, det kan hända att vi kommer att kunna öppna relaxen inom kort. Vi kommer bjuda på en extra månad som kompensation efter ordinarie sluttid för de som har ett årskort med inkluderad relaxavdelning.

Vid höga besöksantal behöver personalen att stänga entrén, något som dock inte innebär att badet stängs.

– Där det riskerar att bli lite trafik är i omklädningsrummen, så där har vi hela tiden koll på att det inte blir trängsel. Om det kommer ett jättestort sällskap samtidigt kan vi behöva stänga kassan under en liten stund tills det har löst sig och inte att bli riskerar trängsel. Vi har bland annat stängt av varannat skåp i omklädningsrummen. Men vi har flera omklädningsrum att spela med och vi kan behöva använda alla.

Till hösten kommer ytterligare verksamhet på badhuset troligtvis starta, bland annat babysimmet och simskolan.

– Vi håller på och planerar på det just nu, vår förhoppning är att kunna dra igång det till hösten, på ett säker sätt givetvis. Där får man hålla koll på vår hemsida, vi kommer lägga ut information där.

Även Forshallens motionshall öppnar på tisdagen. Där kommer heller inte antalet besökare begränsas, men rekommendationerna gäller även där.

Har ni något maxantal på besökare?

– Egentligen inte. Dels är det lite lågsäsong på badet just nu efter sommaren, det är inte just nu det är mest besökare generellt, utan mer framåt i höst och vintern när det blir mörkare och kallare ute. Men vi får helt enkelt följa utvecklingen och se, lokalerna inne i själva badhuset rymmer mycket folk och där inne tror vi inte det blir några bekymmer, utan det är just omklädningsrummen vi får hålla koll på så där inte uppstår trängsel.

Finns det fortfarande en möjlighet att hålla årskortet pausat och under hur lång tid då?

– Det första man får ta ställning till om man har årskort är om man vill låsa upp det, alla är just nu pausade. Vi har egentligen inte sagt någon sluttid och vi har respekt för att många inte känner att de vill låsa upp sina årskort eftersom många kanske fortfarande väljer bort att gå att bada. Och känner man att man fortfarande vill ha det pausat så kan man lösa enskild entré.

Hur ser det ut framåt, med tanke på pandemin?

– Det är som med all kommunal verksamhet, vi följer det här jättenoga och kommer det nya vågor och det går bakåt får vi ta andra beslut. Så vi följer utvecklingen dagligen och vi inser att vi behöver anpassa oss beroende på vad som händer.