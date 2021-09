Första truppen efter OS-silvret – Madelen Janogy uttagen till VM-kvalet

Om två år spelas VM i Australien och Nya Zeeland och nästa vecka inleder Sverige kvalet till mästerskapet. Då spelar laget match först mot Slovakien på bortaplan den 17 september, och därefter tar Sverige emot Georgien på Gamla Ullevi den 21 september.

När Peter Gerhardsson under tisdagen presenterade den trupp som ska spela de inledande två kvalmatcherna bestod den till stor del av samma spelare som under OS men där Nilla Fischer, Filippa Curmark och Elin Rubensson tillkommit.

– Det är en välkänd trupp till VM-kvalstarten som är uttagen för att prestera så bra vi bara kan i de här två matcherna som väntar. Under OS så gjorde alla spelarna totalt sett bra prestationer under både träning och match så det är klart det spelar in i att alla åter får chansen i den här första truppen efter sommaren, säger förbundskapten Peter Gerhardsson i ett pressmeddelande.

Bland de uttagna finns således Madelen Janogy, som fanns med när Sverige tog brons i VM 2019 och i OS-silverlaget.

FAKTA: Hela truppen till VM-kvalmatcherna

Målvakter:

Jennifer Falk

Hedvig Lindahl

Zecira Musovic

Försvarare:

Jonna Andersson

Nathalie Björn

Magdalena Eriksson

Nilla Fischer

Hanna Glas

Amanda Ilestedt

Emma Kullberg

Julia Roddar

Elin Rubensson

Mittfältare/anfallare:

Filippa Angeldahl

Anna Anvegård

Kosovare Asllani

Hanna Bennison

Stina Blackstenius

Filippa Curmark

Rebecka Blomqvist

Lina Hurtig

Sofia Jakobsson

Madelen Janogy

Fridolina Rolfö

Olivia Schough

Caroline Seger