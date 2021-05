Fortsatt minskning av nya fall i Tidaholm – lägsta siffran på en månad

Efter föregående veckas dramatiska ökning av nya fall i Falköping, minskade fallen återigen under vecka 18 – men smittspridningen ligger fortfarande på hög nivå. Totalt upptäcktes 90 nya fall av covid-19 i kommunen under veckan, vilket är en minskning med blott fyra fall jämfört med vecka 17.

Totalt har nu 2 831 coronafall kunnat konstaterats i kommunen sedan pandemins start 2020.

Skövdes ljusnande trend med allt färre fall fortsätter – under vecka 18 upptäcktes 15 färre fall än föregående vecka. Totalt upptäcktes 126 nya fall av covid-19 i kommunen under vecka 18.

Då Skövde passerade 5 000 fall under föregående veckan, fortsätter den siffran nu att klättra, med 5 189 konstaterade fall i kommunen.

Skövde har, som enda kommun i tidningens bevakningsområde, också ytterligare ett registrerat dödsfall. Totalt har nu 90 personer mist livet som följd av coronasmittan i kommunen.

Även Skara kommun ser en minskning av antalet nya fall under vecka 18 – men en mer blygsam sådan. Under vecka 18 upptäcktes och konstaterades 32 fall av smittan i kommunen, vilket är en minskning med sju fall jämfört med veckan innan.

Totalt sett har 1 310 fall av smittan upptäckts i Skara kommun sedan pandemins start.

I Vara går dock trenden åt motsatt håll – och det med en markant ökning. Med 47 nya fall i kommunen under vecka 18, innebär det en ökning med 15 fall jämfört med föregående vecka. Totalt sett har 838 fall av smittan konstaterats i kommunen under pandemin.

Götene ser dock den största ökningen – här nästan dubblerades antalet fall under vecka 18. Från blott 33 fall under föregående vecka, till 60 fall under vecka 18, innebär det också en ökning på 27 fall.

Sedan pandemins start har man kunnat konstatera 902 fall av smittan i kommunen.

Men i Tidaholm fortsätter fallen att minska för andra veckan på rad, om än inte en lika stor minskning som föregående veckas (då antalet nya fall minskade från 69 till 47 fall).

Vecka 18 upptäcktes blott 30 fall – så låg nivå har kommunen inte sett på närmare en månad. Totalt har 863 fall av smittan konstaterats i kommunen.

Totalt sett så minskar antalet nya fall av covid-19 i Västra Götalandsregionen. Under vecka 18 konstaterades 5 094 nya fall, vilket innebär att Regionen ser en minskning för tredje veckan på raken. Även antalet personer som behöver sjukhusvård minskar – men trycket på intensivvårdsavdelningarna i Västra Götalandsregionen är fortsatt högt.

Ytterligare två personer har dessutom avlidit till följd av covid-19 på Skaraborgs Sjukhus under den gångna veckan.

Trots minskningen valde Västra Götalandsregionen att förlänga de regionala råden.

– Det är viktigt att alla förstår att situationen fortfarande är oerhört allvarlig, sa smittskyddsläkare Thomas Wahlberg i ett tidigare pressmeddelande.

Fakta: Antalet nya coronafall vecka 18 (vecka 17 inom parantes)

Falköping: 90 (94) Totalt antal fall: 2 831 (2 741)

Skövde: 126 (141) Totalt antal fall: 5 189 (5 063)

Skara: 32 (39) Totalt antal fall: 1 310 (1 278)

Vara: 47 (32) Totalt antal fall: 838 (792)

Götene: 60 (33) Totalt antal fall: 902 (842)

Tidaholm: 30 (47) Totalt antal fall: 863 (833)

Statistiken kommer från Västra Götalandsregionens veckostatistik.

Fotnot: I föregående veckas artikel var totalsiffran för antalet fall i Tidaholm fel. Det är nu rättat i artikeln online.