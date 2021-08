Fullt i ishallen när Västgötaveckan i ishockey sätter igång

Från den kvava sensommaren in till den iskalla ishockeyrinken i Billingehov tränar just nu pojkar födda 2007 från hela Västra Götaland tillsammans. 68 stycken spelare har antagits efter först till kvarn principen och där det finns reserver som kan hoppa in om någon blir sjuk. Till sin hjälp har dom 15 stycken instruktörer på plats.

– Vi kände att vi ville ge killarna en bra och billigare möjlighet att träna. Dom får en utbildning med bra instruktörer. Vi som förbund vill erbjuda något för våra spelare så som inte sticker iväg så att dom har råd att få vara med. Det är vårat grundkoncept att alla spelarena ska ha möjlighet att komma hit, säger en av Västgötaveckans initiativtagare Oskar Larsson.

Det är ett hektiskt schema för spelarna med tre stycken ispass, ett fyspass och ett teoripass om dagen under totalt tre dagar. Där dom får ta del av och lära sig om den värdegrund som Västgötaveckan tillsammans med SISU idrottsutbildarna tagit fram. Träningslägret är ett dagläger för att det inte ska krocka med andra aktiviter eller sporter som spelarna har.

– Vi vill skicka med dom våra tankar och idéer. Klimatet i hockey är som det är och där har vi satt ner foten kraftigt. Det är en bra utbildning som dom får ta med sig hem. Vi har tagit med färska exempel från hockey och från omklädningsrummen. Dom har tagit till sig och tänker till en extra gång att tänka på vad man säger.

Med 68 stycken spelare på lägret där åtta stycken är målvakter och övriga utespelare. Till det kommer cirka 100 stycken till TV-pucks uttagningarna på pojksidan och cirka 40 stycken på flicksidan. Det blir en total på dryga 200 stycken spelare från hela Västra Götaland som samlas här i Skövde under veckan.

– Det är behövligt för spelarna, ledarna och föreningarna att vi kommer igång. Dom har bara fått träna på om det inte varit stängt i hallen. Så det är skönt att det får komma igång.

För Skövde grabbarna Felix och Anton är det skönt att få vara med på hemmaplan istället för det tänka Grästorp.

– Det är rolig att få vara här och få träffa andra spelare från Västra Götaland. Idag har vi tränat på kamp där vi spelat en mot en och två mot två. Vi har bara haft två träningar med laget så det känns skönt att kunna vara här. Jag hoppas jag kan komma till en ny nivå, säger Anton Jonsson.

– Det är känns riktigt bra att var här och lära känna andra spelare. Vi får bland annat lära oss skridskotekniker. Jag hoppas på lära mig nya dribblingar och bli bättre på hockey, säger Felix Svensson.