Gammal favorit gör comeback: "En ny liten mötesplats mitt på torget"

"En ny liten mötesplats mitt på torget", så beskriver Ida Elf det hopplock av leksaker, solstolar och spel som numera finns på plats på torget.

Syftet med det hela är skapa en mötesplats och att få folk att hänga lite på stan.

— Folk kan slå sig ner här och vila lite, sen är det ju perfekt för barn att leka där, säger Ida Elf.

— Projektet är en del av vår stadskärnebild och vår visionsbild, mötesplatsen är ett led i detta.

Plockepinn, Jenga, yatzy och kasta ring är något av det de yngre förmågorna kan ägna sig åt. De schackrutor som finns på torget kommer också komma väl till pass.

Det finns nämligen en förvaringsbox bredvid schackrutorna som innehåller stora pjäser. Det är park och gata som tillverkat boxen, närmare bestämt Tony Wilsson som jobbar på avdelningen.

— Genom åren har man hört att folk tyckt att det skulle vara kul med schack på torget, nu är det verklighet, säger Ida Elf.

Grejerna kommer vara ute mellan 10 och 17 under vardagarna och 11-16 under helgen. För att få denna lilla mötesplatsen att fungera så har kommunen feriepraktikanter till sin hjälp. De kommer nämligen plocka in och ut prylarna.

Initiativet verkar vara uppskattat, redan nu har det varit flera barn där och lekt.

— Det går absolut att spendera en stund där, säger Ida Elf.