Glädjande siffror för Tidaholm – inga nya covid-fall

I förra veckan konstaterade Västra Götalandsregionen att smittan återigen ökar överlag i Regionens kommuner – så också i flera av kommunerna i tidningens bevakningsområden.

Till det gick Folkhälsomyndigheten ut tidigare i veckan med beskedet att enligt de tre scenarier myndigheten har tagit fram för smittspridningen under den kommande hösten, visar samtliga på att smittan kommer att fortsätta öka.

Mycket handlar om att man ännu inte vet helt säkert hur mycket mer smittsam den nya deltavarianten är – och det är just deltavarianten som dominerar i smittspridningen i Västra Götaland.

Nu lägger Västra Götalandsregionen ännu en vecka av ökad smittspridning bakom sig. Under vecka 33 konstateras 1030 nya fall av covid-19 i Regionen.

– Smittspridning sker överallt där människor träffas. För att skydda sig mot svår sjukdom är det viktigt att vaccinera sig. Fortsätt också att hålla avstånd och undvik trängsel, säger Thomas Wahlberg.

I Falköpings kommun syns ökningen – från totalt nio fall under föregående vecka, till 24 nya covid-fall vecka 33. Totalt har nu 3 154 fall av smittan upptäckts i kommunen, och 51 personer har avlidit som följd av covid-19 sedan pandemins start.

Även Skövde kommun ser en ökning under den gångna veckan. Under vecka 32 ökade fallen från 16 fall till 21 fall – under vecka 33 hoppar den siffran upp till 31 nya fall.

Totalt har 5 648 fall av covid-19 upptäckts i Skövde kommun under 2020-2021, och 94 personer i Skövde har avlidit som följd av smittan.

Skara kommun ser en mer blygsam ökning under den gångna veckan, från 12 fall föregående vecka, till totalt 18 fall under vecka 33. Det är samma resultat som två veckor tidigare, under vecka 31.

Kommunen har nu 1 564 registrerade fall av viruset sedan pandemin startade, och totalt 26 personer har avlidit i Skara kommun som följd av covid.

Men i Vara kommun ser man istället en halvering jämfört med föregående vecka – från tio fall vecka 32, till blott 5 nya fall vecka 33. Totalt har 933 fall av smittan konstaterats i kommunen under pandemin, och 18 personer har avlidit som följd av smittan.

Götene ser också en minskning under den gångna veckan, med blott tre nya registrerade covid-fall. Sedan pandemin började har totalt 1 055 fall av covid-19 konstaterats i kommunen. Götene, som länge klarat sig helt utan dödsfall, har totalt fem registrerade dödsfall som följd av smittan.

I Tidaholm konstaterades inga nya fall under vecka 33. Det innebär att totalsiffran på 1 028 fall totalt sedan pandemins start fortfarande gäller. Dessvärre har totalt 19 personer avlidit som följd av smittan i Tidaholm.

På Skaraborgs sjukhus är antalet patienter fortfarande förhållandevis lågt, med tre patienter totalt, varav två vårdas på intensivvårdsavdelningen. Men ser man till sjukvården i Regionen överlag fortsätter trycket att öka – under onsdagen vårdades totalt 59 personer med covid-19 på Regionens sjukhus, varav 14 av dem var så sjuka att de behövde intensivvård.

De stigande patientsiffrorna bekymrar hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Kilhamn, skriver Regionen i ett pressmeddelande.

– Antalet personer som blir svårt sjuka i covid-19 ökar, smittspridningen ökar, men vi har gott om vaccin. När vi nu ser att ingen som av dem som behövde intensivvård var fullvaccinerad och att 73 procent av dem som vårdas inneliggande för covid-19 var ovaccinerade, visar det tydligt att vaccination gör stor nytta. Jag vill därför också uppmana alla som ännu inte tagit chansen att nu boka en vaccinationstid, säger Jan Kilhamn.

Samtidigt ökar antalet fullvaccinerade i alla åldersgrupper. Fram till och med vecka 33 har 58 procent av invånarna i Västra Götaland fått två doser vaccin, och 79 procent har fått en dos.

I åldersgruppen födda 2003 till 2005 har 36 procent fått en första vaccindos i Västra Götaland, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

– Det finns gott om vaccin och många lediga tider hos vaccinatörer runt om i hela Västra Götaland. Flera vaccinatörer har samverkan med gymnasieskolor och det är glädjande att vaccinationsviljan är så hög, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Veckojämförelse: Coronafall i kommunerna v 33 (vecka 32 inom parantes)

Falköping: 24 (9) Totalt: 3 154 (3 130)

Skövde: 31 (21) Totalt: 5 648 (5 617)

Skara: 18 (12) Totalt: 1 564 (1 545)

Vara: 5 (10) Totalt: 933 (928)

Götene: 3 (5) Totalt: 1 055 (1 052)

Tidaholm: 0 (5) Totalt: 1 028 (1 028)

