Glädjebeskedet: Utomhusbesök på äldreboenden i Tidaholm fortsätter

En av de restriktioner som har införts med anledning av Covid-19 är besöksförbud på landets äldreboenden och nyligen kom beskedet om att detta förlängs till 31 augusti i år. Undantag kan dock göras utomhus under kontrollerade former om det finns särskilda omständigheter.

I början av juni beslutade kommunen att man under två veckors tid skulle möjliggöra för de boende på Tidaholms äldreboenden att ta emot besök från sina anhöriga under ordnade former. Besöken omfattade max två anhöriga över 15 år och under förutsättningen att inga besökare hade några som helst sjukdoms- eller förkylningssymptom. Besöken ägde rum utomhus, på två meters avstånd och med en mötesvärd närvarande.

Möjligheten att få träffa sina anhöriga har varit mycket uppskattade, särskilt med tanke på att många inte hade sett sina nära och kära på flera månader. Vissa av boendena har stuckit ut när det gäller intresset för utomhusmötena.

– Vi har märkt av att det har varit fler besök på Solvik och Midgård, berättar omsorgschef Anna-Lena Skatt.

Besöken fortsätter

Nu har social- och omvårdnadsnämnden beslutat att fortsätta med utomhusbesöken under sommaren, i samma form som under de första två veckorna. Hur man gör för att boka besökstid varierar mellan de olika boendena, men generellt gäller att tidsbokningarna görs via telefon. Beslutet kring besöken gäller dock endast under förutsättning att ingen smittspridning återigen börjar på boendena.

– Får vi in smitta igen tar vi ställning då, avslutar Skatt.