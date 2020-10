Götene IF föll i första kvalmatchen: ”Vi gör faktiskt en riktigt bra match”

I kvalserien till Division 3 återfinns fyra lag. Götene IF, IFK Björkö, Landvetter IS och Kina IF. För Götenes del väntade IFK Björkö, från Göteborgs norra skärdgård i den första matchen.

Götene inledde matchen starkt, och skapade ett par chanser men fick ingen utdelning. Den första halvleken slutade mållöst.

– Vi får en bra start. Vi gör det riktigt bra, förutom i de avgörande momenten. Vi får flera bra lägen, och borde i alla fall ha satt något, lagkapten Christoffer Appel.

Precis i början av den andra halvleken tog gästerna ledningen, något oväntat, efter ett skott utifrån. Trots en stark forcering, med flera bra chanser fick Götene inte in någon kvittering, och det matchen slutade 0-1.

– Vi gör faktiskt en riktigt bra match. Vi tar bort det dem är bra på, i stort sett hela matchen förutom en gång och då får de in bollen efter en lyckoträff, säger Christoffer Appel.

Förlusten innebär att Götene förmodligen behöver vinna bägge de återstående två matcherna, samtidigt som IFK Björkö och Landvetter IS tappar poäng. Landvetter toppar kvaltabellen efter sin övertygande seger (4-1) mot Kinna IF.

– Det är klart det blir tufft. Samtidigt om Björkö kan slå oss, så kan så klart vi slå Landvetter, säger Christoffer Appel.

Matchfakta : Götene IF - IFK Björkö 0-1 (0-1)

Domare : Tobias Haane