Gustav tvåa i stortävling – tre bogeys blev dyrbara

Ligma Tour 2020 spelas över 27 hål på grund av rådande läge med covid-19. Man startar endast från en tee och det gör att antalet spelare begränsas.

I Kårsta Open - Ligma Tour fick 78 spelare chansen och en av dessa var det nyblivna proffset Gustav Andersson från Falköpings GK.

Gustav inledde superstarkt och var delad etta (med Adam Ström från Göteborgs GK) efter den första 18 hålen. Båda gick på 66 slag (fem slag under banans par) och bakom sig hade de ett helt gäng spelare på 67 slag.

Under de avslutande nio hålen gjorde tyvärr Gustav Andersson tre bogeys. Han kompenserade förvisso detta med två birdies och en eagle, men han tappade ändå två slag på nyss nämnde Adam Ström och fick nöja sig med en delad andraplats på resultatet 100 slag. Han hade alltså 34 slag (ett under par) på de sista nio hålen, så han slutade totalt sex slag under par.

Gustav delade andraplatsen med Erik Lindwall från Norrköping Söderköping GK och David Bäckström från Västerås GK.