Här är finalfältet bland sommarbilder som skickats in - nu ska en jury utse vinnaren

Under sommaren har VB-läsarna varit flitiga med att skicka in sommarbilder till redaktionen. Under åtta veckor har en jury utsett etappvinnare och därutöver har vi nu också lagt till ytterligare tre bilder bland alla bidragen.

Dessa elva bilder ska nu bedömas av en jury bestående av nuvarande och tidigare medarbetare på VB och under vecka 37 kommer vinnarbilden att avslöjas.

Alla kommer att få ett litet pris och det blir ett ”smaskigare” pris till vinnaren.

VB-redaktionen vill passa på att tacka för alla vackra sommarmotiv.