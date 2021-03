Här är påskens bästa öl – stort test: √ Så klarar sig Skaraborgsölen √ ”Påskölens schweizerkniv”

JÄMTLANDS PÅSKEBRYGD | Brown ale | Jämtlands Bryggeri AB | 4,5% | 21:80 kr

LB: 2.5. Luktar karamell och då skruvades förväntningarna upp. Men den levererar inte riktigt, smaken är inte riktigt så söt som man väntar sig, utan den är ganska besk och humlig. Smaken är inte helt balanserad och den beska eftersmaken sitter kvar ett tag. Inte Jämtlands bryggeris bästa, men ett helt okej påsköl.

MJ: 3,0. Luktar Werthers Original och har en sötma som matchar. Beskan som de har tryckt in i ölen parerar dock upp det. Relativt trevlig, men inte tillräckligt balanserad för att nå till några större höjder. En habil öl, varken mer eller mindre.

PS: 3,0. Den här doftar ljuvligt av knäckig karamell och sötman framträder också tydligt vid avsmakning. Den har tydlig rondör men räddas upp från att bli jolmig av en beska som ger balans. Eftersmaken är lätt metallisk och inte helt angenäm, men som helhet är Jämtlands bidrag till påskdrycken bra. För att vara minnesvärd behöver den dock mer smakkaraktär.

SM: 2,5. Doftar som känslan vid en Valborgsbrasa. En bränd beska döljer det söta för mig (oavsett vad de andra säger), men sedan följer en lätt metallisk smak. Den är inte så välbalanserad, utan snarare separata lager av smaker som kommer för sig själva.

Snittbetyg: 2,75

MARIESTADS PÅSKÖL | Mörk lager | Spendrups Bryggeri AB | 5,8% | 19:90 kr

LB: 1.5. Den luktar egentligen inget särskilt och smakar rätt beskt. Ingen riktig balans i smakerna. Som den är nu är det ingen öl som sticker ut, den är rätt tråkig. Typisk öl som pappan som brukar dricka vanliga Mariestad köper några av till påsk för att variera sig och vara lite rolig.

MJ: 2,0. En klassiker för många och levererar en kraftig beska som lär funka bra med den mer feta maten på matbordet. Men samtidigt är den inget speciellt. Beska som försvinner snabbt och lämnar ens medvetande på samma sätt. Deras alkoholfria variant var faktiskt bättre.

PS: 2,5. Det här är lite av påskölens mellanmjölk - den smakar helt okej men bjuder inte på några vidare dimensioner. Den håller sig i mitten av vägen och ger lite, kanske lite för lite, av allt. Den har en blygsam beska och både brända och söta noter och är god, men utan att ge något särskilt. Ganska allround och helt okej om du inte är ute efter något som sticker ut eller blir minnesvärt.

SM: 1,5. Jaha, den här var ju besk – och inte så mycket mer. Beskan är varken komplex eller intressant, mer instängd och aningen fadd. Är du sugen på idén av en engelsk bitter, men inte nödvändigtvis gillar smaken av en engelsk bitter, kan det här vara en väg för dig. Jag beklagar.

Snittbetyg: 1,88

NILS OSCAR PÅSKÖL | Mellanmörk lager | Nils Oscar AB | 5,2% | 19:80 kr

LB: 2.5. Jag minns knappt hur den smakar, glömmer direkt när jag sätter ner glaset. Är inte så minnesvärd, men samtidigt kan den som inte gillar påsköl egentligen ändå gilla denna till maten. Helt okej med andra ord, men inte särskilt spännande.

MJ: 3.0. Det är inget större fel på drycken, men den är något intetsägande. Kanske lite för intetsägande för att parera övriga smakerna på bordet. Den är behaglig och stör inte, men är också lite för klen för att bli riktigt bra. Mellanmjölken av påskölen.

PS: 2,5. Nyköpingsbaserade Nils Oscar brukar göra habil öl som för det mesta gör en nöjd. Så är fallet även med årets påsköl - det här är ett behagligt men lite blygt middagssällskap som smakar gott, men lite väl svagt. Den är mer söt än besk men blir som helhet väl mild och karaktärslös, utan att vara dålig. Överlag bra, men väl snäll.

SM: 2,0. Friska toner i doften som blandas med det maltiga, men smaken är snarare lite metallisk. Doften lovar mer än smaken kan leverera, men passar nog bra till den lättare maten på påskbordet. Den här får ett lägre betyg än sitt alkoholfria syskon – vilket för en alkoholhaltig öl är ett synnerligen dåligt betyg.

Snittbetyg: 2,50

NÄÄS MÖRK LAGER PÅSKÖL | Mörk lager | Nääs Gårdsbryggeri | 5,3% | 19:80 kr

LB: 4.5. Rödbrun klar färg som känns inbjudande. Smaken utvecklas när man dricker den från brödiga, beskt, lite karamell och syra på slutet. Den är inte alls för söt, utan det balanseras med beska och syra. Samtidigt är den överraskande lättdrucken, särskilt för att vara påsköl. Denna passar både till maten och som sällskapsdryck.

MJ: 4,0 En av testets bästa öl. Den har en ren och klar smak. Brödig så det förslår och med en angenäm bränd, lite knäckig ton som ringlar sig fram efter ett tag. Lagom tung och smakrik utan att smakerna tar över. Ett utmärkt hantverk som passar perfekt till såväl sillen, lammet och äggen.

PS: 4,0. Det här är vad åtminstone jag hoppas få ut av en god påsköl. Det här är en riktig smakbomb - som ett påskägg som dignar av bränd karamell och brödtoner i fint sällskap av mer subtil syrlighet och sötma. Beskan gifter in sig fint i smakbilden och ger ett välbalanserat påsköl med dimensioner. Det här är öl av hög kvalité - riktigt gott!

SM: 4,0. Syrlig doft med brödiga inslag – både i doft och smak. Oh, den här var god! Ren men samtidigt komplex smak, med inslag av bränt, bröd, citrus, knäckigt – men inte för sött. Kan med fördel drickas för sig själv – den här ölen vill vara stjärnan på paletten.

Snittbetyg: 4,13 (BÄST I TEST)

OCEAN PÅSKÖL | Engelsk pale ale och Bitter | Ocean Brewery AB | 4,6% | 29:30 kr

LB: 2.5. Kanske har jag lite för höga förväntningar med tanke på tidigare öl från Oceanbryggeriet jag druckit. Det ger ett fint första intryck, med en trevlig bärnstensfärg. Däremot försvinner skummet snabbt. Smaken är lätt och smakrik, med mycket malt och humle. Men den känns inte alls som ett påsköl. Denna öl hade jag hellre druckit som ett balkonghängsöl på sommaren. Inte en ny favorit, men helt ok.

MJ: 2.5. Lite av en besvikelse i jämförelse med bryggeriets övriga sortiment, men ändå en hyfsat habil öl. Frågan är dock om jag skulle kalla den för en klassisk påsköl. Det är en lättdrucken bira som kanske mer hör hemma på häng med vänner än på påskbordet.

PS: 3,0. Jag som uppskattar öl med tydlig sötma blir först glad av Göteborgsbaserade Oceans påskalternativ - men efter några munnar står det klart att den här riskerar att kännas lite fadd. Det är en snäll och fin dryck som är helt okej men inget jag kommer att minnas. Den skummar bara en kort stund och är lite väl smaktunn. Ocean behöver helt enkelt lite mer kropp för att nå högre nivåer.

SM: 2,0. Mycket lätt i smaken – det här är en öl som är lätt att dricka, lätt att glömma. Skum och kolsyra är tydligen ingenting bryggeriet tyckte var värt att ödsla tid på heller. Hade det varit en sommaröl hade det varit en smakrik öl – som påsköl är det bara en öl. Doften lovar dessutom mer komplexa smaker, som den sedan inte levererar. Det här är en öl att avnjuta till den lättare delen av påskbordet.

Snittbetyg: 2,50

OPPIGÅRDS EASTER ALE | Brown ale | Oppigårds Bryggeri AB | 5,3% | 28:90 kr

LB: 4.0. Luktar friskt och har en god beska, som balanseras med sötma och syra. Är okomplicerad, trevlig och lätt, men känns ändå som en påsköl. Borde passa till den mesta påskmaten och för sig själv. De som vanligtvis gillar lager kan gilla den till maten.

MJ: 4,0. Påskölens schweizerkniv. Den fungerar till all sorts mat på påskbordet och även bara som trevlig sällskapsdryck. En ren och tydlig smak med fin beska och en sötma som kommer efterhand. Inga krusiduller, bara en väldigt trevlig öl.

PS: 4,0. Åh - det här är precis vad man vill ha på påskbordet, till en gräddig Jansson eller majonnäsprydda ägg. Oppigård kommer med en härligt frisk och klar ale med små, glatt överraskande citrustoner som ackompanjerar en alldeles lagom sötma som tar för sig utan att bli för stark. Den ger en smakmässig bredd utan att bli det minsta tung - ett riktigt fräscht och klassiskt påsköl.

SM: 3,5. En öl som är både komplex och okomplicerad – jo, jag lovar. Rena, klara smaker med välbalanserade lager av både beska och citrus. Passar till allt på påskbuffén – och passar nog de flesta smaklökar i familjen, oavsett preferenser. Om jag skulle ge den någon kritik så är det att den är lite personlighetslös – inget sticker ut, utan en väldigt trevlig öl överlag.

Snittbetyg: 3,88

PUMPVIKEN PÅSKÖL | Mild ale | Nynäshamns Ångbryggeri | 5,8% | 30:50 kr

LB: 3.0. Denna är besk, men det är olika sorters beska som kommer fram vilket ger en spännande smakupplevelse. Den är ganska söt, men det balanseras av beskan. Kolsyran dör däremot snabbt när man dricker. Den funkar definitivt till påskmaten, den är mild, trevlig men ändå lite komplex.

MJ: 4.0. En väldigt brittisk smak, bryggd i mild stil men har ändå en viss bitterhet i sig. Välbalanserad och har en behagligt söt eftersmak av knäck och en beska som nästan jobbar sig fram i olika lager utan att för den delen ta över. Fungerar i de flesta sammanhang. Det här är ölen som Oceans Påsköl vill vara.

PS: 3,5. Sötman från de tre sorterna karamellmalt känns tydligt men vägs upp av en viss friska, som dock gärna kunde få ta för sig mer för att nå ända fram till full balans. Men den som gillar sin ale (eller är det en bitter..?) söt kommer att bli belåten - den är mullig, god och gemytlig som påsköl. Kan nog tilltala många iochmed att smakbilden känns lagom och lättsmält.

SM: 3,0. Besk och frisk i flera lager, med en söt efterton. En välbalanserad påsköl, som håller vad den lovar. Men liksom många andra påsköl dör kolsyran snabbt, vilket resulterar i en lite otillfredsställande upplevelse överlag.

Snittbetyg: 3,38

QVÄNUM EASTER ESTER | Brown ale | Qvänum Mat & Malt AB | 5,5% | 41:90 kr

LB: 2.0. Första intrycket är sådär, den bruna färgen i kombination med att det är ofiltrerat gör att ölen inte ser särskilt trevlig ut. Den har har mycket smak, en syrlig smak med mycket sötma, som sedan utvecklas till en besk eftersmak. Man kan inte dricka den fort och jag blir mätt på den fort.

MJ: 3,5. För att vara en brown ale är den väldigt syrlig. Det finns något i eftersmaken som pockar på uppmärksamheten som jag inte blir klok på. Ett väldigt bra hantverk. Faktumet att den är ofiltrerad gör dock att den ser ut som gyttjevatten, vilket drar ner lite på helhetskänslan.

PS: 3,5. En trevlig pava med bygelkork och käck kyckling på etiketten. Drycken, brun och grumlig, ser inte särskit tilltalande ut vid upphällning men smakar desto godare. Den smakar av knäck och gräddkola utan att bli sötsliskig och har en djupare, brödigare botten som nästan går åt anishållet. Rejält och smakrikt - det är en öl som mättar så dela gärna halvlitaren med en eller två vänner.

SM: 2,0. Mycket grumlig och brun färg – men en otippad och frisk doft av anis. Förvånande nog är den sedan mycket söt, och matmässigt krävs det något salt eller fett att väga upp den här knäckexplosionen. Man blir inte nödvändigtvis trött på den här, men man blir mätt på den.

Snittbetyg: 2,75

TORSÖL PÅSKÖL | Porter | Torsöl Mikrobryggeri | 6,6% | 44:50 kr

LB: 1,5. Väldigt mycket beska och en del syrlighet i smaken när man dricker den. Smaken hamnar långt bak i halsen, upp i gommen. Men när man dricker den får man en känsla av det är kaffesump i ölen, inte så angenämt. Smaken känns också lite väl juliga när det är påsköl.

MJ: 2.0. Doften är lite sur, vilket överraskar med tanke på att det är en porter. Smakerna som kommer fram är kaffe och lite pepparkaka. Lite juligt, men inte påskigt. Och smakerna gifter sig inte särskilt väl tyvärr, vilket man annars skulle kunna tro. Jag förstår tanken bakom, och gillar att de vågade. Men tyvärr så lyckades de inte få ihop det riktigt.

PS: 2,0. Hur gärna man än önskar att lokala bryggerier ska lyckas går det inte att höja den här påskbrygden från Mariestad till skyarna. Den har en kraftig beska som nog inte passar alla - och tyvärr saknas kroppen som balanserar smaken och bygger en tilltalande helhet. Den är kärv i smaken och känns rå och ofärdig. Kaffe- och kryddtonerna ger mer julkänsla vilket inte behöver vara dåligt, men smakerna spretar och faller inte riktigt på plats. Synd på en fin ambition.

SM: 1,0. En lukt av bröd. Gammalt, surt bröd som lämnar en eftersmak av kaffeandedräkt. Jag låter mina andra jurykollegor vara mer diplomatiska. Den här ölens enda plats i påskfirandet är när all annan påsköl är slut.

Snittbetyg: 1,63 (SÄMST I TEST)

WISBY PÅSKÖL |Mörk lager | Gotlands Bryggeri | 6,0% | 20:90 kr

LB: 3.0. Ganska besk, men varken någon särskild doft eller sötma. Känns som en folklig öl, pappor – välj denna istället för Mariestads påsköl. Den är inget speciellt, men smakar som påsköl ska och borde passa till påskmaten. Ingen revolution med andra ord, men det måste det ju inte alltid vara.

MJ: 3,5. En god öl, varken mer eller mindre. Man vet vad man får helt enkelt. Ölen har en honungssöt mjuk ton som balanseras med en behaglig beska. Den smakar gott i gommen och fungerar bra till syftet, men det är absolut inget världsomvälvande.

PS: 3,0. Gotlandsbryggarna levererar påskens sötaste etikett - och flaskans innehåll är inte dumt det heller. Det är en matdryck för den breda massan - den har en ganska enkel smakbild men gör samtidigt knappast någon besviken med sin friska beska och mustighet. Den har en viss kropp men är samtidigt lätt och fräsch. En väldigt lagom påsköl som kommer att falla många i smaken.

SM: 2,5. En påskig påsköl if there ever was one – lite som Apotekarens påskmust, varken mer eller mindre. Bryggeriet lovar en underjäst öl, och det har de definitivt levererat. Knappt någon doft, möjligtvis en svag sötma som kommer igen i smaken. Däremot har ölen en trevligt närvarande kolsyra, som lyfter upplevelsen. En påsköl som passar till det mesta på påskbuffén.

Snittbetyg: 3,00

ALKOHOLFRIA:

MARIESTAD PÅSKBRYGD ALKOHOLFRI | Mellanmörk lager | Spendrups Bryggeri AB | 0,5% | 13:90 kr

LB: 4.0. Väldigt röd färg som skummar fint. Är lite syrlig, kombinerat med beska. Är väldigt mycket smak för att vara 0,5%, den känns nästan som en folköl. Smaken växer också och utvecklas när man dricker. Mycket bättre än Mariestads variant med alkohol, som också ingick i testet.

MJ: 3,5. En riktigt bra alkoholfri öl. Bra kropp och brödighet som balanseras väl med beskan. Har mer smaker än bryggeriets vanliga lager, vilket säger ganska mycket med tanke på den låga alkoholhalten. Den fungerar alldeles utmärkt till högtiden och kanske även utanför den.

PS: 4,0. Den här trevliga vårlagern är så smakkomplex att den mer känns som en ale. Den doftar knäckigt gott och har en tilltalande röddjup färg. Det här är något för dig som söker smak - i Mariestads goda påskbrygd finns mustiga brödtoner och en hög, gräsig beska toppade av en nätt syrlighet. Den står sig väl mot tyngre påskmat - men kan lika gärna avnjutas i eget majestät, före eller efter maten. Ett riktigt bra val!

SM: 3,5. Härligt sötsyrlig doft med en färg snudd på identisk med tidningens ansvarige utgivares hårfärg. Ölen har en bra kropp med fler komplexa smaker som växer fram efter hand – både brödigt och blommigt, med våriga toner i det mjukare röda. Det märks inte att den är alkoholfri – i stället har den mer kropp än många alkoholhaltiga lager.

Snittbetyg: 3,75 (BÄST ALKOHOLFRI ÖL)

NILS OSCAR ALKOHOLFRI PÅSKÖL | Brown ale | Nils Oscar AB | 0,4% | 15:90 kr

LB: 2.0. Ger ett bra första intryck med fin bärnstensfärg. Den är också smakrik för att vara alkoholfri, ganska lätt att dricka och lite svalkande. Helt klart ett trevligt alkoholfritt alternativ som passar till mat, men sticker inte direkt ut.

MJ: 2,5. Den ser jättefin ut när den hälls upp och har en rejäl krona. Kolsyran försvinner dock lite för snabbt och den blir lite fadd. Det är en rejäl beska för att vara alkoholfritt, men bakom den blir det något tunt. Det händer inte så mycket helt enkelt.

PS: 3,0. Nils Oscars påsk-brown ale är vackert bärnstensfärgad och smakrik. Den smakar brödigt och har en behaglig beska som inte blir för framträdande. Sötman håller sig i bakgrunden men går att skönja - drick den här kall till maten eller i solen efter middagen!

SM: 2,5. Varm bärnstensfärg – en upplevelse som går igen i smaken, varm beska med ljusa toner. Kolsyran och skummet försvinner dock snabbt, och kvar blir en känsla av saft som smakar aningen öl. Den passar bra i solen före påsklunchen – som en uppvärmning på allt roligt och gott som kommer senare. Men inte så tokig som alkoholfri.

Snittbetyg: 2,50

FAKTA: Öltestarna

Lisa Bring är 31 år och nyhetsredaktör på Skövde Nyheter. Hon lärde sig att dricka öl för ungefär fem år sedan när en värld av IPA upptäcktes. Gillar att testa nya ölsorter och gärna från svenska mikrobryggerier. Ny i öltestarsammanhang, om man bortser från ölprovningar hemma för skojs skull ihop med sambon. Favoriten är en smakrik lager, men en IPA, pilsner, tjeckisk öl och suröl går också hem.

Michael Joelsson är 40 år och reporter på Falköpings Tidning. Han upptäckte att öl kunde vara annat än en stor stark för ungefär 15 år sedan och har på glatt amatörvis sedan testat sig fram genom ett par tusen olika sorters öl. Har tidigare genomfört ett tiotal öltester i Jönköpings-Posten. Föredrar antingen en väldigt humlig IPA eller en kraftfull imperial stout.

Patricia Svensson är 41 år och chefredaktör och ansvarig utgivare för Falköpings Tidning, Skaraborgs Läns Tidning, Västgöta-Bladet och Skövde Nyheter. För 15 år sedan beslöt hon sig inför en Berlinresa för att på allvar försöka förstå tjusningen med öl. Resan som började med den allra lättaste och blaskigaste lagern har nu landat i en fäbless för allt från chokladstinn stout till frisk suröl - gärna med hallon och lakrits.

Sophia Magasanik är 28 år och onlineredaktör för Falköpings Tidning, Skaraborgs Läns Tidning, Västgöta-Bladet och Skövde Nyheter. Det var först när den här stockholmaren lämnade huvudstaden och tog flyttlasset söderut som hon upptäckte att öl kunde vara så mycket mer än "en stor stark, det går bra med den billigaste, tack". I dag står en chokladig eller kaffesmakande porter jämte en besk men frisk IPA högst på listan över saker att se fram emot med helgen.