Här ruvar hönorna på påskäggen som säljer som smör: "Som tur är blir det nya varje dag"

Påsken och ägg går hand i hand för många. Under påskaftons kväll äter svenskarna cirka sex miljoner ägg i timmen. Anledningen till att just påsken blivit äggens högtid tros ha att göra med att det under fastan var förbjudet att äta ägg. Så när påsken kom och fastan var över fanns det ett överflöd av ägg som var tvunget att ätas upp.

En som märkt av att påsken nu nalkas är Gunnel Henrysson. På Berga gård i Velinga driver hon nämligen en liten äggbutik.

– Vi märker helt klart av att det snart är påsk. De som brukar komma hit och köpa ett flak med ägg köper två flak istället. Just nu har vi beställningar på i princip all ägg vi har i lager. Som tur är produceras det nya ägg varje dag, säger hon när tidningen är på besök.

Påsken är alltså den högtid då det går åt allra mest med ägg under året. Trots det så gör Gunnel inga anpassningar i planeringen för att få fram extra mycket ägg just till påsken.

– Nej, det är inte så lätt att styra naturen. Hönorna värper i den takt de kan och det kan inte jag bestämma över. Så vi har ungefär samma mängd ägg året om.

Gunnel jobbar med tre grupper av hönor där de äldsta byts ut mot yngre hönor när de blivit för gamla. Just det här året har det blivit så att bytet gjorts ganska nyligen vilket betyder att den ena gruppen inte riktigt kommit gång att värpa ägg. Produktionen är något lägre just nu av den anledningen.

– Normalt får vi kanske tio flak ägg om dagen men just nu ligger vi på runt åtta. Det var typiskt att det bytet var tvunget att göras lagom till påsken men det råkade bli så det här året. Vi känner oss ändå rustade med ägg ifall det kommer många hit och vill köpa till påskbordet.

Förutom till påsken har Gunnel märkt att försäljningen av ägg ökar även under andra högtider men också att den generella försäljningen har ökat.

– Det är klart att det peakar lite när det är högtider och vi äter lite mer ägg. Men överlag har vår försäljning ökat de senaste åren och jag tror att det har att göra med att folk dras mer mot det här närproducerade.

På gården finns det plats för totalt 500 hönor och just nu har Gunnel 470 stycken. Något som är alldeles lagom, tycker hon.

– Absolut, vi har inga planer på att låta det här växa något mer. Nu kan jag gå och pilla lite själv, mata dem själv och jag kan vara inne hos dem några gånger om dagen. Skulle vi utvidga behöver det bli mer automatiserat.

Så du gillar att det är lite mer intimt och familjärt?

– Precis, jag vet vilka hönor jag har och ser om de mår dåligt och så vidare. Jag vill kunna se alla individer och inte att det ska bli så industriellt.

För den som är sugen på att prova äggen från Berga gård så är butiken öppen varje lördagsförmiddag.

FAKTA, Gunnels tre äggfavoriter

1. Kokt ägg. Koka i 6 minuter så får du lös gula och hård vita.

2. Crème brûlée. Där går det åt sex äggulor i smeten och det blir väldigt gott.

3. Svårt att välja men jag tar nog stekt ägg. Men jag skulle lika gärna kunna säga fransk omelett eller när man bakar sockerkakor eller så.