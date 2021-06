Hårt kritiserade scheman inom äldreomsorgen kan dras tillbaka: ”Vi backar och tar ett omtag”

För två år sedan tecknades ett avtal i Habo kommun gällande "Heltid som norm". Bakgrunden är utvecklingsprojektet som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal, med målet att alla som vill ska erbjudas heltidsarbete inom hälso- och sjukvård, äldrevård och omsorg.

För personalen inom äldreomsorgen har detta inneburit att scheman förändrats. Många anställda menar att det blivit försämringar.

I ett brev till tjänstemän och politiker i socialnämnden i Habo kommun skriver företrädare för de anställda bland annat:

”Tyvärr så har vi nu fått allt sämre scheman med längre arbetspass på dagen och ibland kortare återhämtning mellan arbetspassen. Nattpersonalen har fått kortare arbetstider på natten och därmed fler arbetstillfälle, vilket gör att man känner att den lediga tiden inte räcker till för att återhämta sig.”

Brevet avslutas med:

”Varför göra denna förändring när alla upplever att det är en stor försämring? En frisk och nöjd personal skulle väl ändå vara bonus, som orkar och har engagemang för att göra sitt allra bästa för de som vi är till för? Sannolikt skulle det ge ringar på vattnet.”

Kommunledningen svarade på kritiken via brev och bjöd sedan in media för att berätta mer.

– Vanligtvis går vi inte in i schemaläggningar och styr. Men vi kände i det här fallet att vi från politiken ska titta på det här och också följa upp det fortsatta arbetet i socialnämnden, säger Hans Jarstig (KD), ordförande i socialnämnden.

– Det är en väldigt komplex fråga och vi vill se om det finns någonting som vi kan göra från politiken, säger Nicklas Gustavsson (S), 1:e vice ordförande i socialnämnden.

Pernilla Ekstrand, socialchef i Habo kommun, uppger att arbetet kring "heltid som norm" innebär stora förändringar och att det är omöjligt att alla blir helt nöjda med sina nya scheman.

– Förändringar är oftast inte lätta. Ytterst görs det här för att öka jämlikheten, att fler ska kunna försörja sig och att minska andelen timanställda och därmed öka kontinuiteten hos våra brukare. Då måste vi anpassa schemana för att man ska täcka upp för varandra, säger hon.

En referensgrupp har bildats bestående av anställda inom äldreomsorgen, hemtjänsten och särskilda boenden i Habo kommun. De ska komma med förslag på hur schemaläggningen kan förbättras.

– Vi kommer att få en första återkoppling i september där vi tar med oss referensgruppens tankar och idéer och ser vad vi kan göra som överensstämmer med arbetstidslagen, säger Pernilla Ekstrand.

En annan åtgärd är att det ska hållas utbildningsdagar där anställda och politiker inom socialförvaltningen ska få fördjupad kunskap inom området "Heltid som norm".

I Habo kommun har andelen heltidsarbetare inom äldreomsorgen ökat från att 2018 legat på 88,4 procent, till 91,4 procent till och med april 2021. Andelen timanställda var i januari 2021 17 procent. I dags dato är 13 procent timanställda.

Sedan många år tillbaka finns ett lokalt avtal i Habo kommun där heltidsmåttet för ständig nattjänstgöring i genomsnitt ligger på 33 timmar per vecka. Det är bättre än Huvudöverenskommelsen (HÖK) som för närvarande ligger på i genomsnitt 36 timmar och 20 minuter per vecka (det kommer att sänkas till 34 timmar och 20 minuter per vecka nästa år).

