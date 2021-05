Hårt tryck på First Camp: ”Mycket uthyrt på helger fram till midsommar”

Monica Andersson fick en minnesvärd första dag på jobbet 1988. Då var det stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby som drev verksamheten.

– Jag började den 5 september och då fick jag ta emot en stor dansk skolklass. Det var inte helt enkelt att förstå danska den gången. Det glömmer jag aldrig.

Stiftelsen drev anläggningen fram till 2012. 2013 tog Nordic Camping över och sedan 2020 tillhör man Skandinaviens största campingkedja First Camp.

– Nu är vi ju en kedja så nu har vi fått ta del av deras koncept. Det är över 40 campingar och vi har olika storlekar på butiker beroende på hur stora vi är. Vi är en ”smallbutik” med samma sortiment som andra campingar i kedjan som ungefär är lika stora som oss.

På en del andra campingar driver First camp en restaurang som en bistro men på Hökensås finns en extern arrendator som driver Hökensås restaurant. Paret Hanna och Van Thang Bui har restaurang i Jönköping och driva restaurangen på Hökensås för tredje året. De erbjuder dagens lunch, á la carte, asiatiska rätter, hamburgare, pizza och även catering och är mycket uppskattade bland besökare.

– Vi har också barnklubb och underhållning sommartid. First camp köper in tjänsten med barnklubb av Showconcept by Sarah Howard. Från vecka 27 till 32, måndag till lördag, pågår detta. Det har gett oss en ny kategori gäster - barnfamiljer, säger Monica Andersson.

Det såg man inte minst ifjol då fler barnfamiljer hyrde in sig på campingen.

– Det passade så bra i tiden. Vi fick mycket nya gäster. Flera av våra fiskegäster återkom också flera gånger under en och samma säsong vilket inte varit så vanligt förut.

Under fjolåret tappade man marginellt med gästnätter i stugorna, campingen ökade däremot sin beläggning.

– På det hela taget var det samma beläggning som tidigare år. 2020 hade vi ungefär 13 700 gästnätter.

Sex stugor har renoverats inför säsongen 2021. Totalt finns 50 stugor. 40 av dessa är fullt utrustade. Tio mindre stugor saknar dusch och toalett och har enbart kallvatten i kranarna.

Vilket boende är det populäraste?

– Stugor, husbil och husvagn är vanligast men det är faktiskt fler och fler som väljer att tälta.

Hur länge stannar folk i snitt då?

– Ja, det var väl en liten ändring som vi såg förra året. I genomsnitt brukar våra gäster stanna ganska länge men det gjorde de inte 2020. Då kanske man bara var en och två nätter. Detta gör att vi måste vara flexibla och planera våra arbetstider mer utifrån aktuell beläggning.

På somrarna tidigare år har semesterbyn haft samarbete med utländska resebyråer.

– Vi har haft mycket holländska gäster och de kom inte alls till oss i fjol. Istället lyckades vi locka svenska gäster, mycket tack vara den allmänna marknadsföringen genom First camp.

Mountainbikeleden invigdes för två år sedan, har cyklingen gett fler gäster?

– Det är mest dagsgäster som cyklar, få sover över om vi ska vara ärliga. Däremot var det många vandrare som sov över i höstas.

Monica tror att de nya padelbanorna ska bli populära.

– Vi har redan fått frågor om när det öppnar och hur man bokar.

Men det är fisket som drar allra mest.

– Det var rekord i antal sålde fiskekort 2020.

LÄS MER: Fiskeliv besökte Hökensås – och nu är säsongen i full gång

Hur ser det ut på beläggningssidan fram till midsommar?

– Stugorna är fullbokade i princip alla helger och under vecka 19 är campingens elplatser fullbokad. Vi har cirka 70 säsonggäster i år och det är mer än vanligt. Vi har aldrig haft så många. Vi har legat på runt 55 säsongare. Jag tror att man förstod att man inte kan/vill åka utomlands under rådande pandemi och väljer istället att bo här.

First camp bemannas under säsong av sex anställda. De flesta är på säsong men Monica och en fastighets- och underhållsansvarig har helårstjänster.

– Övriga har anställning från april till oktober.

Monica, vad tycker du är det bästa med ditt jobb?

– Det är att det är återkommande gäster, man får en fin gästkontakt. I nästa vecka kommer ett hundgäng och då får man sy ihop ett program som passar dem. Det är även populärt att boka fiskepaket. Vi är tre aktörer här - mat, fiske och boende - som samarbetar så det fungerar väldigt bra.

Flera av gästerna har besökt/bott på semesterbyn i kanske 40 år.

– Det går i generationer. Några som varit här som barn har sedan tagit med sina egna barn hit. Då blir man glad, säger Monica Andersson.

Paret Ulla-Britt och Bengt Edman från Tibro älskar området och omgivningarna på Hökensås.

– För mig är det framförallt fisket som drar. Rekordet för mig är en regnbåge på 6,4 kilo. Sedan jag och min fru sålde huset och flyttade till lägenhet har husvagnen blivit som en sommarstuga för oss här på campingen. Vi har väldigt trevliga grannar här och det är mycket liv och rörelse, säger Bengt.

De har besökt Hökensås i runt 40 år men det är 15-16 året som de har helårsplats.

– Vi ligger här 160-170 nätter. Det är njutbart!