Heldag med hockey i THF: ”Vi vill ha det varje lov”

På Rosenbergshallens is var det full fart under fredagen. THF:s planerade höstlovscamp gick av stapeln – trots nya allmänna råd och nedstängd verksamhet under en vecka.

– Vi diskuterade med styrelsen och kom fram till att vi kunde genomföra det på ett säkert sätt, säger Daniel Siljehult som är huvudansvarig för campen.

Årets camp är den andra i upplagan. Föreningen hade en liknande dag förra året men ambitionen är att ha fler tillfällen per år.

– Ambitionen är att genomföra detta varje lov. Sen får vi se om pandemin sätter stopp för det, säger Siljehult.

Campen är till för att utveckla spelarna ännu mer. Daniel Siljehult förklarar att det är mycket teknisk träning det går ut på. Till skillnad från lagets ordinarie träningar blir är det inget matchspelande under dagen. Gemenskapen är också en viktig punkt på campen.

– Det är för att utveckla ungdomarna. Teknik och skridskoåkning bland annat. Varje spelare utvecklas individuellt och här nöter vi de grejerna. Gemenskapen mellan lagen också är viktig och ha.

Programmet för ungdomarna var fullt under dagen. Det första ispasset med start vid 10.00 följdes upp av en gemensam lunch. Sedan var det åter till Rosenbergshallen med fokus på lite teori för att sedan gå på isen en andra gång.

De nya direktiven kring corona som kom i torsdags behandlade träning för olika idrotter. Där avråddes det att personer födda 2005 eller tidigare ska träna. THF:s camp blev inte påverkad av det beslutet. Men klubben har sett till att det ska vara så coronasäkert för spelarna att komma till hallen.

– Det är ungdomar mellan 8-13 års ålder här idag så vi berörs inte av just de allmänna råden om träning, säger han. Vi har gjort vad vi kan. Vi har spridit ut oss i alla omklädningsrum och vi sitter inte tätt. Sen har vi en som med jämna mellanrum ser till att det ser rent och snyggt ut

För de som är äldre än femton år har all träning och matchandet ställts in fram till 19 november. Det är riktlinjer som Västergötlands hockeyförbund har tagit fram och beslutat om. Match är också uteslutet för dem som är yngre än femton år men träning fortfarande tillåtet. Undantaget är lag som ligger i division 1 eller högre som får träna på som vanligt. På deras matcher kommer det fortsättningsvis bara tas in 50 i publik. Daniel Siljehult väljer att se det på ett positivt sätt.

– Så länge vi får träna med ungdomarna är det ju bra i alla fall.

Simon Lundvold