Högsommarvärme väntas till helgen

En snabb titt ut genom fönstret ger inget hopp om varma julidagar på stranden. Men enligt SMHI finns det högtryck i sikte.

— Närmsta dagarna är det fortsatt ostadigt och temperaturer under det normala med skurar som passerar och inslag av åska.

Under tisdagen väntas temperaturer på 15 till 20 grader under eftermiddagen, vilket enligt Lisa Frost är under det normala för årstiden.

— Morgondagen blir en repris på dagens väder. Nytt område med regn och åskbyar och liknande temperaturer. Ostadigt väder, blåsigt med friska vindbyar.

— Tittar man till torsdagen så är det mer sol att vänta, kanske någon lokal eftermiddagsskur och dryga 20 grader.

När helgen sedan kommer är det dags att plocka fram sommarkläderna. Regn och åska ska ha passerat Skaraborg och det blir en solig helg om vi ska lita på meteorologen Lisa Frost.

— Från fredag och in i helgen väntas det stabilare och soligare dagar och temperaturer upp mot 24, 25 grader. Det blir högsommarvärme.

Juli har varit en månad med temperaturer under det normala. Hur det kan komma att bli i augusti kan Lisa Frost ännu inte säga någonting om.