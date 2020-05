Det är just nu högt tryck på Julas centrallager i Skara och för att hantera det höga flödet av varor har ett nytt skift satts in. Bland annat slog företagets e-handel försäljningsrekord i april, skriver de i ett pressmeddelande.

Stora volymer av produkter flödar just nu genom Julas centrallager i Skara. Under de senaste veckorna har en markant försäljningsökning via företagets e-handel och i varuhusen gjort att det nu finns behov av att gå upp till ytterligare ett skift under fem dagar i veckan.

Det är det totala flödet av varor som ökat, både produkter som ska lastas in i lagret, plockas och packas om för att sedan skickas ut till Julas 102 butiker i Sverige, Norge och Polen samt till de kunder som beställer sina varor via nätet.

Det tredje skiftet togs i bruk den 3 maj, och innebär att 22 personer arbetar nattskift på Julas centrallager.

Det utökade skiftet har lett till nyrekryteringar.

− Det är alltid oerhört glädjande att vi kan rekrytera flera människor till vår verksamhet. Redan nu ser vi att det kan finnas behov att förstärka skiftet ytterligare med några personer, säger Lennart Karlsson, Logistics Director på Jula i ett pressmeddelande.

Nattskiftet planeras att fortgå fram till sommaren, då fattas nya beslut om eventuellt fortsatt behov av skiftet.

För närvarande märks störst efterfrågan på produkter som gräsklippare, grillar, utemöbler och cyklar.