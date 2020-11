IFK har gjort klart med ny tränare: ”Brinner verkligen för IFK”

Det blir mycket nytt i IFK Tidaholm kommande säsong. Efter en säsong där det mesta gick emot klubben klarade sig laget ändå kvar i division 2 efter att kvalet helt enkelt ställdes in på grund av pandemin.

När beskedet kom att laget blir kvar i division 2 lovade Jan Antonsson som är fotbollsansvarig i klubben att det skulle bli en del förändringar inför säsongen som kommer.

Sedan dess har ett gäng spelare lämnat klubben och nu är det klart att det blir nytt även på tränarbänken när säsongen drar igång. Martin Swärd är nämligen tillbaka som huvudtränare.

– Vi är väldigt nöjda med att få klart med Martin som tränare. Det är en kille som verkligen brinner för IFK Tidaholm och som har stor fotbollskunskap, säger Antonsson.

Swärd har tidigare varit tränare för klubben men valde under några år att satsa på sin civila karriär. Under tiden har han hjälpt till lite i klubbens ungdomslag.

– Nu kände han dock att det var läge att hoppa på det här igen och det är vi väldigt glada för.

Förutom Martin Swärd kommer även Andreas Cederqvist in som målvaktstränare medan Jesper Johansson blir spelande hjälptränare. Dessutom finns Christer Swärd i bakgrunden och ska hjälpa till med rådgivning under säsongen. Samtidigt letar klubben efter en assisterande tränare att komplettera tränarstaben med.

– Jag är oerhört stolt över att få ansvaret som IFK:s huvudtränare. Min ambition är att jobba med varje individ, utveckla och få in den riktiga IFK-känslan i spelartruppen och jag ser stora möjligheter i vårt nya uppdrag, säger Martin själv till klubbens hemsida.

Det är inte bara på tränarsidan som det skett förändringar i IFK. Ett gäng spelare har redan lämnat klubben men nu är det också spelare på väg in. Enligt källor till tidningen är Philip Diber från Habo IF på väg in i truppen.

– Vi kan säga så här, Philip är en kille som vi har koll på. Mer än så vill jag inte kommentera just nu, säger Jan Antonsson som dessutom hintar att det kan dyka upp lite truppnyheter i början av nästa vecka.