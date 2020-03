Vid 01.18 under natten till onsdagen gick larmet till en kontorsfastighet i Falköping.

– En patrull var på plats efter 20 minuter. Någon eller några hade brutit sig in genom ytterdörren, till trapphuset och sedan brutit sig in via en dörr till ett företag genom att krossa en ruta, säger Ulf Andersson, stationsbefäl vid Skövdepolisen.

Han uppger att man hittade delar av stöldgodset utanför företaget.

Enligt dess hemsida säljer man bland annat kosttillskott från cannabis och hampa.

– Det är okänt vad tjuven eller tjuvarna har fått med sig.

Polisen sökte med hundar för att få spår efter tjuvarna men utan resultat.

Även vaktbolag var på plats snabbt efter att larmet gick, men tjuven eller tjuvarna var då redan borta. Fastighetsägare var på plats på onsdagsmorgonen för att påbörja arbete med att laga ytterdörren och den inre dörren.