Inför enduro SM i Skövde: ”Känslan är fantastisk”

Årets första deltävling i enduro-SM anordnas av FMCK Skövde nu i helgen. Projektledare Jesper Eriksson räknar med mellan 300-350 deltagare.

– Känslan inför tävlingen är fantastiskt, euforisk! Det finns naturligtvis ett stor uppdämt behov att få tävla, vi har fått en otrolig respons att det faktiskt händer något.

VM som skulle arrangerats i Skövde har sedan tidigare ställts in. Men Jesper Eriksson och FMCK Skövde väljer att vara positiva.

– Det kom inte som en blixt från klar himmel utan beslutet att ställa in växte fram under tid. Det är inte genomförbart att hålla en internationell tävling just n. Men vi är 90 procent säkra på att vi får anordna VM nästa år istället. Helgens SM blir som ett stort genrep inför det.

Helgens SM kommer genomföras med flera olika restriktioner. FMCK följer rekommendationerna från både Riksidrottsförbundet samt Svemo (Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet).

– Det blir en helt publikfri tävling och vi kommer att ha vakter utspridda över området för att stoppa eventuell publik.

Utöver det kommer varje förare bara få ha max två personer med sig inklusive mekaniker. Tävlingen i Skövde körs långt ner på övningsfältet, långt upp på Billingen och även en del i Cementas kalkbrott.

– Vi har dragit ut det så långt från staden som möjligt för att göra det otillgänglig för publik.

Tävlingsspåret är på totalt 74 kilometer där hälften består av tre specialprov och resten är transportsträckor. Totalt kommer nio olika klasser tävla och loppen kan följas via webbradio på enduro-SM:s hemsida.

– Över tjugo tjejer är anmälda till damklassen, det är lite mer än vanligt så det känns roligt. Lite extra stora förhoppningar sätter vi till hemmaföraren Linnea Åkesson, säger Jesper Eriksson.

Känner ni er redo för SM?

– Absolut, vi hade kommit långt med arbetet inför VM så vi är väl förberedda för det här.