Samtliga träningsmatcher för seniorer har sedan den 17 april ställts in. Senaste beskedet från VFF är att träningsmatcher för seniorer och juniorer (pojkar div 1) tidigast kommer att spelas från och med den 30 maj. Serierna är tänkta att sparka igång efter midsommar.

Folkhälsomyndigheten och Svenska fotbollförbundet har bestämt att ungdomar födda 2002 och senare får spela matcher.

* Ungdomsserien för pojkar div 1 i Västergötlands FF:s regi spelas som enkelserie med start den 21 juni.

* Ungdomsserierna för pojkar div 2-8 samt för flickor div 1-5 i Västergötlands FF regi kommer spelas som ett vårspel och en höstserie. Höstserien startar den 21 juni och räknas som tävlingsserie för 2020. Vårspelet startas den 1 maj i form av träningsmatcher.

* Ungdomsserier 7 mot 7, (pojkar div 9-13 och flickor div 6-8) skall starta som planerat men samtliga lag och deras ledare skall vara inställda på att om läget förvärras inom Västergötland så kommer dessa serier att pausas under en tidsperiod som bestäms senare. Lag från annat distrikt tillåts ej vara med under vårspelet men under höstserien. Deras matcher under våren stryks ur programmet.

* Sammandrag för barn upp till 9 år ersätts av enkelmatcher.