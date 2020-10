Insändare: Apropå icke närvarande fäder vid barnafödande

Det var vid “kaffeserveringen” efter en gudstjänst eller ett “möte” som det ofta kallades i frikyrkliga sammanhang i Vretens Missionshus.

Vretens Missionsförsamling tillhörde vid den tiden Tidaholms Missionskrets där även Dimbo Missionsförsamling, som jag tillhörde, ingick. På söndagarna hade den gemensamma pastorn ofta tre möten, ett på förmiddagen, ett på eftermiddagen och ett på kvällen vilket var arbetsamt, då oftast färdmedlet var cykel.

Den som berättade var “vretasmen” Gustav Larsson smidesmästare i Vreten. (Smedjan blev för övrig senare det välkända företaget Vretens mekaniska).

Larsson berättade att han hade blivit ombedd att komma till Kaflås och hjälpa till med smidesarbete vilket han gjorde han ibland. Han gick vägen till Kaflås, och var i god tid så han gick in till familjen Anna och August Friberg som var torpare på Jonstorp under Kaflås. Larsson konstaterade att det ingen fanns i köket. August hade tydligen redan gått till arbetet så Larsson gick ut till ladugården där fru Friberg satt och handmjölkade en ko. De samtalade en stund tills Larsson sa att det var dags att fortsätta fram till gården. Då svarade fru Friberg “hinner inte Larsson följa med in och titta på det fina lilla barnet jag fick i natt?” Hon hade alltså fått ett barn på natten och satt nu på morgonen och mjölkade!

Sammanlagt fick familjen 15 barn och jag blev bekant med en av sönerna, Sven Friberg, när jag var ordförande i Dimbo socialnämnd som hade ansvar för Lindängen där Sven var vaktmästare.

En del av uppgifterna är från Gunnar Sörman vars föräldrar var arrendatorer på Skogsäng under Kaflås.

Göte Johansson